2014 - Kórházból a halálba

Reggel még a Petz-kórházba ment kötözésre az a középkorú férfi, aki a szemtanúk szerint zavart állapotban, frontálisan ütközött egy családot szállító autóval. A férfi meghalt, két szülő súlyosan megsérült. A győr-ménfőcsanaki illetőségű, 57 éves férfi a 83-ason haladt, amikor eddig tisztázatlan okból áttért a menetirány szerinti baloldalra. Az 57 éves férfivel szemben jött egy Ford tehergépkocsi, annak vezetője, Szórádi Csaba a Kisalföldnek nyilatkozva megerősítette: valami nagy gond lehetett akkor már a sofőrrel.

Forrás: Kisalföld archívum

Láttam a bizonytalanul haladó autót magam előtt, volt időm lehúzódni a padkára, hogy elkerüljem az ütközést. Ekkor azonban valószínűleg még egyszer balra rántotta a kormányt, így ütköztünk érintőlegesen. A férfi tekintetét is láttam, azt, hogy szinte öntudatlan lehetett, mintha el is dőlt volna. Aztán megpördült a kocsija...” Az irányíthatatlanná vált autó ezt követően frontálisan, ütközött a furgon mögött haladó Forddal, amelyben egy család utazott. A hátul ülő kisgyerek szerencsére be volt kötve, így ő könnyebben sérült. Mint prof. Oláh Attila orvos igazgatótól megtudtuk, a gyermeket csak megfigyelésre tartották bent a Petz-kórházban. A szülők állapota ugyanakkor súlyos. Az apát biztosan műteni kell, többszörös végtagtöréseket szenvedett. Az anyánál is csigolyatörést és májsérülést állapítottak meg a zúzódások mellett, de őt talán nem kell operálni. A kérdés ugyanakkor az, mi okozhatta a sofőr rosszullétét. Előrebocsátjuk, biztos választ csak a boncolás adhat. De úgy tudjuk, hogy súlyos szívbeteg volt, korábban pacemakert ültettek a szervezetébe. Emellett cukorbetegséggel is küzdött, amelyről árulkodott az a tény, hogy a kocsijában is volt inzulin. Valóban a napját a győri kórházban kezdte, de nem ezek miatt, hanem egy májusi könyökműtét után a kötést cserélték a karján. Sorsszerű ugyanakkor, hogy a kórházból - ahol az életét ezek szerint már többször megmentették - egyenest a halálba hajtott.

1994- Sorsukra hagyják a két Mór-házat Sopronban?

A régi soproni képeslapokon mindig ott díszelgett a két Mór-ház fényképe, mint - a Tűztorony mellett természetesen - a város jelképe. A közelmúltban készült fényképes üdvözlőlapokon azonban már nem szerepelnek. Szerencsére, mert állapotuk miatt nem is lennének méltók Sopron népszerűsítésére. A Szent Mihály utca e két jellegzetes épülete a Csatkai-tipográfia szerint az 1700-as évek elején készült, legalábbis a homlokzati részek. Hogy ennyire mások, mint a szomszédos házak, a szakértők szerint azzal magyarázható, hogy építőjük vagy építtetőjük kőfaragómester volt, s tudását portája csinosításának szolgálatába állította. Ma a két kór-háznak a jellegzetes szoborfülkéje üres, a restaurált szobrokat már nem tették vissza a kopott homlokzatra. A hátsó lakások a lakásfenntartó vállalat kezelésében vannak, tehát önkormányzati tulajdonban, míg az utcafront két lakásában idős emberek élnek. Úgy tűnik, az épület sorsa megpecsételődött. A Soproni Lakásfenntartó és Üzemeltető Vállalat nem tervez semmiféle munkát, felújítást ott. A megújult vállalat többnyire hibák javítását vállalja csak, nagyobb munkákat az önkormányzat megrendelésére végez. Ilyen feladatot azonban nem kaptak...