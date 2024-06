10 éve, 2014-ben írtuk: Házszám kívánságra a káoszutcában



Tudják, milyen szám található a 71 és a 75 között? A jó megoldás a 83! A győrszentiváni Homoksori utcában ez nem vicc.

Kurta Jenő ha fát rendel, nem kapja meg. Ha levelet vár, biztosan nem hozzá érkezik. Ha nincs tévéadása, azt mondja a szolgáltatója, hogy igenis van nála vétel. Ennél nagyobb baj, hogy ha mentőt kell hívni hozzá, az sem biztos, hogy odaérkezik. Mindjárt önök is érteni fogják: Kurja Jenőék 1967-ben költöztek Győrszentivánra, a Hegysori u. 73. szám alá. A családi házra azóta még egy szintet húztak, ezzel nem is volt baj. A nyolcvanas évektől azonban elkezdték újraszámozni a telkeket az utcában, így kiderült, hogy ők már nem is a 73-ban, hanem a 83-as szám alatt laknak. Ezt is csak onnan tudja Kurta Jenő, hogy a 83-as számra szóló lakcímkártyát állítottak ki neki az okmányirodában. Hogy miért, arra nincs magyarázat, ugyanis a két szomszédjuk a 71-es és a 75-ös. Most kapaszkodjanak meg: a Hegysori utcában így van most a házak sorrendje: a 63-as mellett a 73-as (ez nem Kurja Jenő háza, hanem egy másik családé), aztán a 69-es jön, ezután a 71., a 73/A, a 73. (ez a Kurja-ház, ami a lakcímkártya szerint a 83-as), aztán a 75., a 77., majd az 54. következik. Ja és igen: van még egy 83-as ház, ami szintén másé. (Az utcatérképen láthatják.) Önök tudják követni? A baj az, hogy szinte senki nem tudja. Ugyanis így a 73-as számú házból kettő van, de a 83-asból is, ezért vakarja a fejét a fát szállító teherautós, hogy hova vigye a rakományt. Vagy hova menjen a mentő? Kurta Jenő külföldről kap gyógyszereket ahhoz, hogy azokat biztosan megkapja, s ne a másik 73-as házba postázzák, kénytelen postafiókot bérelni évi 26 ezer forintért. Mint mondja, megpróbált mindent, a győri polgármesteri hivatalban a létező összes irodában szerette volna a házszámát rendezni, de mindenhol egy újabb ajtót és egy másik telefonszámot ajánlottak inkább. Ügyvédet is fogadott, hátha így sikerül, de április 1-je óta semmilyen válasz nem jön nekik. Maradt a Kisalföld, bennünk bízik. Mi megértettük a problémát, és azt gondoltuk, hogy a városrész önkormányzati képviselője talán közelebb visz a megoldáshoz. De előtte azért megkérdeztük Sík Sándort, hogy ez miként történhetett meg egyáltalán? Annyi történt „csupán” - tudtuk meg -, hogy ebben az utcában régen a telkek nagy részét nem építették be, üresen álltak. Aztán amikor házakat húztak rájuk, akkor házszámokat is osztottak - követhetetlen logika alapján. Ami viszont ennél is fontosabb: lesz megoldás! Sík Sándor elmondta, ha minden igaz, a lakók a napokban kapnak egy kérdőívet, s az tartalmazni fog egy javaslatot is, hogy kinek mi legyen a végleges házszáma. Ha azt elfogadják, az önkormányzat koordinálásával minden szükséges hivatalban átvezetik a változtatásokat. Akár már július elejére kiderülhet, hogy Kurta Jenő hány szám alatt lakik tulajdonképpen.