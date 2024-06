Ezekben az órákban tetőzik a folyó Nagybajcsnál a legmagasabb, vagyis III. fok feletti vízállással - közölte a vízügy csütörtökön fél 12 órakor. Az árvízvédelmi munkálatokról a helyszínen egyeztetett kollégáival Láng István főigazgató, a védekezést koordináló Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) vezetője is. A szigetközi szakaszon 317 vízügyes szakember vesz részt a munkában, akik napi 24 órában látnak el őrszolgálatot. Az árvízi jelenségek, mint például a buzgár vagy a káros szivárgások ugyanis szinte észrevétlenül kimoshatják a gátak anyagát, ami annak az összeroskadásához és a mentesített terület elárasztásához vezethet.

A hajózók figyelmeztetést kaptak, hogy a parttól csak a lehető legnagyobb távolságra közlekedhetnek és törekedniük kell a hullámkeltés minimalizálására.

A hét eleje óta árvízi készültség van Győr-Moson-Sopron folyóin. Lezárták szerda éjszaka a Véneki Torkolat Műtárgy árvízkapuját. A két éve 30 milliárd forintból elkészült zsilip elsődleges funkciója az, hogy kisvizes időszakban megemelje a Mosoni-Duna vízszintjét, hogy "közelebb hozza" a vízhez a rakpartokat Győr belvárosában, ám az árvízi védekezésben is besegíthet azzal, hogy nem engedi be Győrbe a Nagy-Dunán érkező árhullámot. Ezúttal mindössze körülbelül tíz centiméterrel csökkenti a tetőző vízszintet Győrben, mert a Rábán is viszonylag jelentős vízhozam érkezik. A folyó végül a Rába Kettős hídnál lévő mércén jelenleg 556 centit mutat, ennél legfeljebb 15 centiméterrel várható magasabban a tetőzés. Az árvízkaput az apadás megkezdése és az árhullám levonulása után nyitják ki újra a vízügyes szakemberek.