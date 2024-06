– Mi eddig is Fidesz szavazók voltunk. Az első Orbán-kormány idején teremtettük első otthonunkat. Azóta sem csalódtunk bennük – fogalmazott Szöke Mónika, megjegyezve, hogy úgy érzik, hogy jó kezekben van most a város, és reméli, hogy ez továbbra is így marad.

– Most a háború és a béke a tét. Nem értem, miért nem ülnek le tárgyalóasztalhoz, mindenkinek jobb lenne a békesség – vélekedett egy következő helyszínen Illés István, aki feleségével, Illés Istvánné Kocsis Ilonával közösen fogadta a Nagy Istvánt és Árvay Istvánt.

– Az önkormányzat munkájával elégedettek vagyunk, és bízunk benne, hogy ezt tovább tudják folytatni – fűzte hozzá a vendéglátó.