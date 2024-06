A jelenleg is hivatalban lévő városvezető 3391 szavazatot (71 százalék) kapott, Kovácsné Varga Ildikó 1385-öt (29 százalék).

- Nagyon szépen köszönöm a csornaiaknak, hogy továbbra is számítanak rám - mondta a kisalfold.hu-nak dr. Bónáné dr. Németh Katalin, miután kiderültek az adatok száz százalékos feldolgozottságnál. - A továbbiakban is azon leszek, hogy ugyanúgy mindent megtegyünk a város fejlődéséért, szépítéséért és hogy Csorna egy élhető kisváros legyen. Úgy gondolom, hogy az alapokat letettük, amire a jövőben is építkezni lehet.

A polgármestertől megkérdeztük, számított-e ilyen meggyőző fölényre?

- Izgultam, bár belül éreztem, hogy igazából nem lehet probléma. Sokan nyugtattak, de én azért tudom, hogy a meccsnek akkor van vége, amikor lefújják. Az ellenfelet mindig tisztelem, hogy vállalja a megmérettetést és végigcsinálja a kampányt. Most viszont nagy boldogság, hogy ilyen szinten támogatnak a csornaiak. És ezt nagyon köszönöm-fogalmazott.