Ünnepélyes keretek között, több száz vendég részvételével zajlott a Lámfalussy Sándor Közgazdasági kar diplomaosztó és doktoravatója, amely minden évben kiemelt esemény. A rendezvény hagyományosan a doktorjelöltek, az elnökség és a kar zászlajának bevonulásával vette kezdetét.

Az eseményen köszöntőt mondott, prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora, aki beszédében nem csak a hallgatók és azok szülei, nagyszülei felé fejezte ki köszönetét, hanem beszédében összefoglalta az elmúlt évek, évtizedek történéseit is.

- Harminc éve lesz jövőre, hogy néhányan megálmodtuk ezt a kart és jövőre már a 25. végzős évfolyamot bocsájtjuk útjára. Hosszú ez a történelem, de itt vagyunk és megyünk tovább - mondta. - Azt kérem Önöktől, ha évek múlva már cégvezetők lesznek, ne feledjék el azt a kart, ahol diplomájukat átvehették, támogassák, segítsék. A diploma megszerzése nagy küzdelem, igazán férfi munka volt, sokat dolgoztak érte. Szüleik elégedettek önökkel, de most jön egy következő stáció. Elindulnak a saját útjukon, önálló kihívásokat maguk elé tűzve. Ne feledjék el, hogy önök előtt áll egy másik élet is, a családi élet, amely legalább annyira legyen fontos, mint a karrierjük - zárta gondolatait.