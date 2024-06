Kiss József az évadzáró ülésen többek között beszélt a társulat a színház jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli terveiről is. Kiemelte, az elkövetkezendő időszakokban szeretne a színház állapotának és berendezésének megújításán dolgozni. - A közeljövőben két pályázatot is meghirdetünk, melyeknek célja, hogy új tehetségeket vonzzunk a színházba, akik gazdagíthatják a magyar kulturális életet. Rohamosan közeleg a Páneurópai piknik hamincötödik évfordulója, amelynek alkalmából kihirdetünk egy klasszikus drámaírói pályázatot. A célunk, hogy a magyar történelem egyik izgalmas pillanatát, a Páneurópai pikniket különböző szemszögekből dolgozzák fel a drámaírók. A legjobb pályaművet pedig szeretnénk színpadra vinni. Mindemellett egy fiatalokat megcélzó projekt pályázatot is kihirdetünk, ahol az ifjú alkotóknak egy háromoldalas rendezői koncepciót kell benyújtaniuk. A tervezőknek rajzokat kell készíteniük, a zeneszerzőknek zenét kell szerezniük, és a pályázatokat prezentáció formájában kell bemutatniuk. Ebben az esetben is a legjobb pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy Sopronban megvalósítsák elképzeléseiket - részletezte a színházigazgató.