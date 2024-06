Megújult a Diadém termálfürdő

Az ötvenegy éves, csornai Diadém Termálfürdő állami támogatással, 2,3 milliárd forintból újult meg. Felújították a termálkutat és medencéket, a gépészetet, a közműveket. Sportpályákat alakítottak ki, új fogadó- és büféépületet építettek és három vízi csúszdát is felszereltek. A hétvégén ünnepélyesen is átadták a nagyközönségnek. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester megnyitó beszédében kiemelte, hogy a termálkút és a hozzá tartozó terület megvásárlása volt jelentős lépés a fürdő fejlesztéséhez. "Egy teljesen megújult, ám a régi értékeket, a nosztalgiaérzést továbbra is képviselő fürdő kapuit nyitjuk ki. Hangulatos, a múlt értékeit tisztelő és családok számára is megfizethető, fenntartható strandot szerettünk volna építeni"-hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy az önkormányzat a városban lakók számára a belépőjegyek árából egy jelentős részt vállal át. Meghirdették a nyugdíjas csütörtök akciót és a parkolás ingyenes lesz.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos az avatón felsorolta az elmúlt évek jelentős csornai beruházásait, melyeknek része a fürdő felújítása is. Jelezte, hogy a kormány támogatását élvezve a fejlesztések a jövőben is folytatódhatnak. A megnyitón jelen volt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Csúszdákat is felszereltek a Diadém termálfürdőben.

- A vízének gyógyító hatásáról messze földön ismert csornai fürdő immár méltó körülmények között várja a pihenni vágyókat-jelentette ki a politikus. - Ha pedig megnézzük, hogy az elmúlt tíz évben milyen intézmények újultak meg, akkor kiderül, hogy Csorna a legjobb példa arra, hogy egy kisváros is képes ugyanazokat az infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtani, mint a nagyobb települések. Minden más többletet, jobb életszínvonalat, nagyobb teret, egészségesebb környezetet jelent. Csornán is ezt látjuk-mondta Gulyás Gergely.