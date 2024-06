Az önkormányzat egy olyan komplex projektcsomag megvalósítását tervezi, amely jelentősen növeli a település népességmegtartó erejét és vonzerejét. A projekt részeként a Fürdő utcában megkezdődik a hiányzó csapadékvíz-elvezető infrastruktúra kialakítása, valamint megvalósul a jelenlegi kavicsolt szakaszon az útburkolat építése is. A projekt másik részeként a falu központjában lévő játszótér fejlesztését tervezik a meglévő játszóeszközök elbontásával és a kondipark áttelepítésével. Tizenhárom új játszótéri eszközt helyeznek el, részben gumi, részben kavics ütéscsillapítással. A játszótér mellé 12 beállásos személygépkocsi-­parkolót építenek, amelyhez kapcsolódóan a Szent Mihály utcában forgalomszabályozási intézkedéseket is bevezetnek. A Szent Mihály utcai járdaszakaszt is felújítják, amelyet az önkormányzat saját forrásból finanszíroz.

A beruházás várhatóan augusztusra készül el.