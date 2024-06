Vidám bringás eseménnyel indult útjára hétfőn a vármegyei rendőr-főkapitányság saját kezdeményezése a Bringa Mustra. A Dunakapu téren volt lehetőség ingyenes kerékpárszervizre, bringa jelölésre, sőt egy furfangos akadálypályát is teljesíteni lehetett.

– Ez egy hosszabb távú projektünk. Az idei évre nézve országos irányelv a baleset-megelőzés terén, hogy figyeljünk kiemelten a kerékpárosokra és a gyalogosokra – mondta el Rosta Roland rendőr őrnagy a vármegyei rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának szakembere. –A főkapitányság saját kezdeményezésű programja keretében hetente-két hetente fogunk ellenőrzéseket tartani különböző városrészekben. Nem büntetési céllal ellenőrizzük a kerékpárok felszereltségét, ha elmaradást tapasztalunk figyelmeztetünk. Célunk, hogy ezzel is segítsük a közlekedési kultúra fejlődését.

A térség rendőrei a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjaival közösen fognak ellenőrzéseket tartani.

– A napi közlekedésünk során, mi magunk is látjuk, hogy reneszánszát éli a kerékpározás. Ugyanakkor az is feltűnik, hogy sokaknál a biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretek hiányosak. Ezért is üdvözöltük a rendőrség megkeresését – mondta el Funk József a vármegyei polgárőr szövetség elnöke. – A mai esemény mellett a közlekedési ellenőrzésekben is részt veszünk. Először itt Győrben és környékén, később pedig reményeink szerint az egész vármegyére a városokra és a kisebb településekre is kiterjed majd a program. Sőt, akár országosan is átveszik a kezdeményezést. Ezzel az akcióval szeretnénk közelebb kerülni a kerékpárosokhoz. Részben, hogy megelőzzük a baleseteket, részben pedig azért hogy ők is jobban megismerjék a polgárőrök munkáját, hogy milyen területeken számíthatnak ránk.