Népes tömeg töltötte meg a Várkerületet Sopronban, amely otthont ad az idei borünnepnek. A háromnapos rendezvényt Farkas Ciprián polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, a soproni kultúra és identitás része a jó, minőségi bor. - Mi tudjuk, hogy az a soproni ital, amit a poharunkba töltünk az jó. Azonban fontos feladatunk a borvidék borászaival együtt, hogy ezt minél többen így gondolják Magyarországon és az országhatáron is túl. Ezen cél elérését szolgálja a Soproni Borünnep is. Azonban Sopronban annyira fontos tényező a bor, hogy két városi rendezvényt is szervezünk. Tavasz végén a borünnepet és ősszel a Szüreti Napokat - részletezte a polgármester.