Többen köszönhetik saját vagy szeretteik életét a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány gyors helytállásának. A segítők most maguk is bajba kerültek. Két évtizednyi önkéntes munka után veszélyben az alapítvány működése.

A szolgálat a törökországi földrengésnél is segített felkutatni a romok alá szorult embereket.

Kulcsár Józseffel, az alapítvány vezetőjével már több ízben készítettünk riportot. Jön a hívás az eltűnt személyről és ők indulnak. Nem számít, hogy hajnali két óra van, nem számít, hogy esik az eső vagy fagypont körüli a hőmérséklet. Többórás gázolás és keresés a terepen, a magas fűben a társszervekkel, és mindezért semmit nem kérnek. Az egyesület Győr-Moson-Sopronban és a környező vármegyékben is segít, de volt, amikor az ország távolabbi végeibe is mentek, ha hívták őket. A törökországi földrengésnél szintén ott voltak és keresték a romok alá szorult embereket. Az elmúlt másfél év azonban nem volt könnyű a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítványnak.

– Havonta 15–20 megkeresés érkezik hozzánk a rendőrségtől és a lakosságtól. De az utóbbi másfél, két hónapban már nem tudtunk ezeknek eleget tenni – mondta szomorúan Kulcsár József. – A benzinárak annyira megemelkedtek, hogy nem tudjuk megtankolni az autóinkat. Több Győr-Moson-Sopron vármegyei felkérést vissza kellett mondanunk. Nonprofit szervezetként a korábbi években támogatásokból és pályázati pénzekből tudtuk előteremteni a működéshez szükséges anyagiakat. Viszont tavaly és idén is sikertelenül zárultak a pályázataink. Sajnos több társszervezetnél is hasonló a helyzet. Néhány cég rendszeresen támogat minket, de ez az összeg jelenleg csak 2–3 havi költségünket fedezi. Egy 22 és egy 28 éves járművel igyekeztünk eljutni a helyszínekre, de most már ezeket sem tudjuk megtankolni. A vonulások mellett a kutyákkal szinte napi szinten kell tréningezni, amihez szükséges, hogy valós szituációkat szimuláljunk. Ehhez szintén szükségünk van a gépjárművekre.

Az alapítvány 12 éve működik együtt a rendőrséggel, idén is egyeztettek a közös munkáról. A nehézségek ellenére nem szeretnék feladni, jelenleg is négy kölyökkutya kiképzésén dolgoznak.