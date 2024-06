A Stájerország több körzetét érintő természeti csapásra a hatóságok az APA osztrák hírügynökség közlése szerint gyorsan reagáltak, és a szavazókat más helyszínekre irányították, az új szavazóhelyiségek listáját táblákon, valamint a közösségi médiában is jelezték.

A hivatalos tájékoztatás szerint a választást az esetek nem befolyásolják - közölte az MTI.

Az ország déli részén lévő Stájerországra szombat este csaptak le heves viharok, a villámárvizek pedig több autót is elsodortak.

Jóllehet vasárnap reggelre az időjárás jobbra fordult, a meteorológiai intézet további viharokra figyelmeztetett, elsősorban Tirol környékén.

Ugyanakkor a Magyarországgal határos Burgenland tartományban a vasárnapra virradóra történt heves esőzések miatt több folyó is megáradt, különösen Felsőőr (Oberwart) térségében. Hans Peter Doskozil tartományi vezető, a katasztrófavédelem helyi műveleti központjába látogatott, és az osztrák hadsereg segítségét kérte a kialakult helyzetben Klaudia Tanner szövetségi védelmi minisztertől. Mindemellett mozgósították az útépítési hatóságok munkatársait, hogy közreműködhessenek a rendrakási feladatokban.

Felsőőr járásban található Vasvörösvárban (Rotenturm an der Pinka) és Őrisziget (Siget in der Wart) településeken a reggeli órákban - időközben már feloldott - katasztrófavédelmi riasztást adtak ki - írja az MTI.

A volksgruppen.ORF.at beszámolója szerint, a felsőőri járási közigazgatás az éjszaka folyamán rendkívüli állapotot hirdetett. A nagy mennyiségű eső miatt az éjszaka folyamán több helyen árvíz keletkezett a tartomány déli részén. A legsúlyosabb áradások Wiesfleck/Újrétfalu, Rotenturm an der Pinka/Vasvörösvár és Siget in the Wart/ Őrisziget településeken voltak. Az árvíz első kiterjedése vasárnap reggel vált láthatóvá. Oberwart egész körzetében szükségállapotot hirdettek ki.