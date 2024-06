A felújítások során a tófürdő területén található épületeket, a környezetet, a természetközpontú és átgondolt koncepciót az UNESCO Világörökség bizottságával egyeztetve, természetvédelmi, tájvédelmi, vízi,-és környezeti jogban járatos szakemberek, valamint a biológiai állomás munkatársainak bevonásával alakították ki, megőrizve a Fertő-tó szépségét. A beruházás több szakaszból áll, melynek összértéke több mint 50 millió euró. A mostani átadáson mutatták be a kibővített kikötőt, az új kikötő épületét, és a strandbárt is. Az építkezés második szakaszában, 2026-ig pedig átadják az összes, jelenleg még kialakítás alatt álló, természetközeli szálláshelyet.

Átadták a Sopronhoz közeli fertőszéleskúti (breitenbrunni) felújított strandot, ahol minden a kicsik és nagyok kényelmét és tartalmas kikapcsolódását szolgálja, de a térség turisztikai tárházát is bővíti. Fotó: Esterházy Alapítvány

- Az elmúlt 25 évben mindenki felismerte, hogy a Fertő tónak óriási szerepe van. Nemcsak Ausztria, hanem a környező magyarországi települések is rendkívül vonzóak turisztikai szempontból. Sopronba, Fertődre és a magyar Fertő tájra is rengetegen látogatnak, nemcsak a környezet, vagy a csodálatos szállodák, hanem a színesebbnél-színesebb programok miatt. Ezért jó, hogy Fertőszéleskúton, viszonylag közel a határhoz, egy könnyen megközelíthető, minden kényelemmel felszerelt tófürdőt hoztunk létre, hiszen ezt nemcsak az Ausztriába érkező vendégek, hanem a Sopronba és környékére látogató turisták is felkereshetik - osztotta meg lapunkkal Stefan Ottrubay, az Esterházy Magánalapítvány elnöke. - A strand csodálatos természeti környezetben fekszik, egészen egyedülálló, éttermünk például hét méter magasan van, melynek teraszáról páratlan kilátás nyílik a tóra, Illmicre, Mosonbánfalvára (Apetlonra) vagy akár Fertőrákosra - tette hozzá.

A strandfürdőt nem csak az Ausztriába érkező vendégek, hanem a Sopronba és környékére látogató turisták is felkereshetik - mondta Stefan Ottrubay Fotó: Andreas Hafenscher

A strandfürdő teljes területe 16 hektár, autóval és kerékpárral is könnyen megközelíthető. A sportolási lehetőség változatos, a látogatók a strandröplabda mellett a petanque-t (francia eredetű golyójáték) és a boccia-t (golyósjáték) is kipróbálhatják. A vízisportok kedvelőit is rengeteg lehetőség várja: a vitorlázás, szörfözés, evezés, kajakozás mellett a kite és a SUP szerelmesei is megtalálják számításukat. Azonban nemcsak a felnőttek, hanem a kisgyermekekkel érkező családok is kényelmesen pihenhetnek a tófürdő partján, hiszen a sekély víz mellett az ifjúság nem csak biztonsággal pancsolhat, hanem egy 300 négyzetméteres játszóteret is felfedezhetik.