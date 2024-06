A magyar egészségügy napja egy 1992 óta, minden év július 1-jén megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. Átadták csütörtökön délelőtt a Győr Egészségügyéért, valamint a Győr Szociálpolitikájáért díjakat a győri Városházán.

Átadták a Győr Egészségügyéért, valamint a Győr Szociálpolitikájáért díjakat

Fotó: Nagy Gábor

Az eseményen részt vett dr. Dézsi Csaba András polgármester, dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester, dr. Pergel Elza alpolgármester, dr. Bakonyi Bernadett aljegyző, Szabó Jenő a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetői.

Az esemény kezdetén dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta: annak idején Semmelweis Ignácnak is hasonló körülmények, pusztító világjárvány idején kellett helytállnia.

– Akik az egészségügyben dolgoznak, érzik szakmájuknak súlyát, hivatásként élik meg munkájukat. Szívből, lélekből teszik, gyógyítanak, segítenek a betegeken. Mi most szintén azon generáció vagyunk, akik szintén túléltünk egy világjárványt. A COVID kihívás elé állította az egészségügyet. Az egészségügyi dolgozók kezei között sokan haltak, de sokan is gyógyultak meg, és sok beteg mondta azt nekik, hogy köszönöm. Köszönöm én is az önök munkáját, azt, hogy kitartottak, hogy nem hagyták el a pályát – fogalmazott a polgármester.

