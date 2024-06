Felsőoktatás 1 órája

Alelnökké választották a Soproni Egyetem rektorát

Plenáris ülés keretében elnököt és alelnököket választott a Magyar Rektori Konferencia. Az elnöki tisztséget 2024. július 1-jétől továbbra is dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora tölti be. Dr. Fábián Attilát, a Soproni Egyetem rektorát szintén újraválasztották, így további két évig ő tölti be az egyik alelnöki pozíciót.

Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora

Az alkalmazott tudományok egyetemeket dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora képviseli alelnökként. A tisztséget harmadikként dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora tölti be.

