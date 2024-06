10 éve- Őszre elkészül az új tömb

Az új diagnosztikai tömb átadása után egy épületet lebontanak a soproni kórházban. Az ötmilliárdos fejlesztéssel megszűnik a zsúfoltság, javulnak a feltételek.

Sajtóbejárást tartottak tegnap a Soproni Gyógyközpontban épülő új diagnosztikai tömbben. A városvezetés is megtekintette, miként halad az építkezés. A vizitelőket Kenyeres Bertalan,a kivitelező projekt vezetője, valamint dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő kalauzolta, akinek igazgatósága idején - tíz hónappal ezelőtt - elindult az ötmilliárdos fejlesztés.

- Az építkezés a tervek szerint halad, így minden adott ahhoz, hogy tartható legyen a szeptemberi átadás - tudatta Kenyeres Bertalan. Korábban már megírtuk, de ismét felidézzük: a tömb földszintjén alakítják ki az új betegirányítási központot, valamint a járóbeteg-ellátáshoz szükséges rendelőket. A jelenleg a főépület negyedik emeletén lévő nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás, valamint a gasztroenterológia is ide költözik. További változás, hogy a vérvételt is ide telepítik át. A labor ugyanakkor marad a mostani helyén. A minták csőpostán utaznak majd. Egyes radiológiai vizsgálatok, mint például a mammográfia új helye is a diagnosztikai tömbben lesz, hasonlóképpen átköltözik majd a pszichiátria egyes részlege. Itt lesz a Dunántúl legkorszerűbb elektrofiziológiai laborja is. A második emeleten összesen nyolcvan, egyenként kétágyas kórtermet alakítanak ki. A tömböt a főépülettel alagút köti össze, így a betegeknek rossz időben sem kell kimenniük a szabadba. Az átalakítás révén egyes osztályok helyiségei, valamint épületrészek felszabadulnak.

- A pszichiátriai rehabilitáció épületét lebontjuk - mondta el dr. Molnár Ágnes, aki áprilisban mondott le összeférhetetlenség miatt a gyógyközpont igazgatói posztjáról. - Az új szárny elkészültével még korszerűbb körülmények közé kerülnek a betegek. A főépületben a radiológiai vizsgálónál csökken a zsúfoltság, az egyes számú épületben pedig, ahol a krónikus belgyógyászati kezelések folynak, újabb ágyakkal lesz növelhető az osztály. A jelenlegi szülészet helyén ugyancsak bővülhet a fekvőbeteg-ellátás.