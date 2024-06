Közülük idén nyáron ketten, Babos Attila Dunaszeg és Molnár Sándor Vásárosfalu elöljárója visszavonul és búcsút mond a polgármesteri széknek októbertől.

A további négy „örökös” polgármester Aller Imre (Kóny), Fodor József (Osli), Molnár Vilmos (Potyond) és Rácz Róbert (Börcs) ezúttal is indult a június 9-i önkormányzati választáson és megpályázta kilencedszerre is a polgármesteri tisztséget. Molnár Vilmos és Rácz Róbert biztos befutó volt most is; nekik nem akadt kihívójuk Potyondon és Börcsön.

Aller Imre Kónyban ezúttal is jelentős támogatottsággal győzött; 811 szavazattal a voksok 57,52 százalékát szerezte meg kihívójával, Csonka Istvánnal szemben.

Osliban Fodor József szintén megkezdheti az új ciklust, igaz, ő sokkal szorosabb küzdelemben győzött. A 9. ciklushoz 258 támogatói voksot kapott, a szavazatok 52,02 százalékát. Kihívója Varga András 238 szavazatot gyűjtött.