Veszprémvarsányban a tárgyi emlékeket és a visszaemlékezéseket is gyűjtik.

Hősi gyereknap

Nészerű program volt a katonai teherautón való kocsikázás.

Mivel május utolsó vasárnapja egyben gyereknap is, Veszprémvarsányban a szervezők úgy gondolták, a gyereknapi családi délutánt június 1-jén a Magyar Honvédség segítségével szervezik. Volt járőrverseny, toborzósátor, lézeres céllövészet, airsoft lövészet, gyakorlógránát-dobás, katonai teherautón kocsikázás, légi bemutató és még sok érdekes program, majd este nyolc órától gyertyás felvonulás indult a focipályáról, hogy közösen megkoszorúzzák a hősi emlékművet.

A falu apraja nagyja megemlékezett a hősökről.

A megemlékezések azonban már kedden elkezdődtek. Egy helyi fiatalasszony, Kovács Judit ötlet nyomán a faluban 2018 nyara óta működik a Veszprémvarsány múltját feltáró csoport, amelynek már 511 tagja van.

– Itt nőttem fel, a nagymamám mindig mesélt nekem. Szeretnék mindent tudni a faluról. Azt láttam, hogy mindenkinek vannak érdekes történetei, innen jött az ötlet, hogy szedjük össze a még fellelhető emlékeket, fotókat a falu múltjából – mondta Judit. – Mindenki nagyon szívesen mesél a régi időkről, adja oda féltve őrzött családi fényképeit. Sokan fel is töltik az erre a célra létrehozott közösségi csoportba. Nem csak az itt élőktől, az elszármazottaktól is kapok képeket. A csoportban kitárgyaljuk, ki kicsoda, kivel mi történt régen, ebből lett egy élő beszélgetéssorozat is. Mindig meghívunk néhány idős embert, kivetítünk egy-egy képet, s azzal elindul egy kötetlen beszélgetés a régi dolgokról, amit rögzítek is, hogy egyszer majd megírom. Az anyaggyűjtés időszakában vagyunk, már közel hatszáz fotó gyűlt össze. Az a cél, hogy legyen belőle egy könyv, egy kiállítás. 1993-ban dr. Bolla József tollából már elkészült a Veszprémvarsány múltja és jelene című könyv, de azonkívül is nagyon sok emléket idéznek fel a helybéliek – mesélte Judit.

A falu hőseire emlékeztek a múlt kedden a polgármesteri hivatalban.

A falu hőseire emlékezni gyűltek össze kedden a polgármesteri hivatalban. – Az én nagypapám, Vaderna István is a II. világháborúban halt meg. Megvan még az a jegyzőkönyv, amelyben leírták a katonatársai vallomását arról, hogyan halt meg. Most már nagyon kevés olyan személyt találunk, akinek konkrét emlékei vannak a háborúról, az utolsó percekben gyűjtjük össze az emlékeket – szögezte le Vaderna Melinda polgármester, aki maga is nagy érdeklődéssel hallgatta a visszaemlékezéseket az összejövetelen, amelyen először a Veszprémvarsány múltja és jelene című könyvből idézték fel a II. világháború veszteségeit.