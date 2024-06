Óvakodj a vonatoktól! Az élet a másodperc töredéke alatt megváltozhat!” – idén ezzel a szlogennel hirdették meg a Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Napot, amely elsősorban a gyalogosok és kerékpárosok védelmére fókuszál. A GYSEV Zrt. immár nyolcadik alkalommal csatlakozott ehhez az európai szintű rendezvényhez. A vasúti átjáróban történt balesetek számának csökkentése érdekében csütörtökön a vasúttársaság munkatársai a rendőrséggel közösen a soproni Batsányi utcai vasúti átjáróban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket. A helyszín kiválasztásakor elsődlegesen a nagy gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmú vasúti átjárókon volt a hangsúly. A rendőrök a közúton közlekedőket ellenőrizték, a GYSEV közlekedésbiztonsági szakemberei pedig szórólapokkal és szóbeli tájékoztatással hívták fel az átkelők figyelmét a kockázatokra.

A vasúti átjáróban történt balesetek számának csökkentése érdekében csütörtökön a vasúttársaság munkatársai a rendőrséggel közösen a soproni Batsányi utcai vasúti átjáróban végeztek figyelemfelhívó ellenőrzéseket. Fotó: Máthé Daniellla

A „Nemzetközi Útátjáró Biztonsági Nap” elsődleges célja, hogy rámutasson a felelős, figyelmes és udvarias közlekedés fontosságára. A szervezők szerint a sokszor emberéleteket követelő tragédiák nagyobb odafigyeléssel, a közlekedési szabályok következetes betartásával elkerülhetők lennének.

A balesetek számának csökkenéséhez a közlekedési morál változása elengedhetetlen. A GYSEV üzembiztonsági szakemberei hangsúlyozták: a vasúti átjárókban a balesetek több tíz évre visszamenőleg szinte kizárólag a közúti járművezetők, gyalogosok, kerékpárosok figyelmetlenségéből következnek be. Amennyiben bekövetkezik egy ilyen sajnálatos baleset, súlyos tragédiák történhetnek és az anyagi kár is jelentős lehet. Éppen ezért kell kiemelt figyelmet kell fordítani a vasúti átjárókban áthaladó autóbuszokra, a buszvezetők szabályszerű járművezetésére is.

A GYSEV közlekedésbiztonsági szakemberei pedig szórólapokkal és szóbeli tájékoztatással hívták fel az átkelők figyelmét a kockázatokra Fotó: Máthé Daniella

Az akció keretein belül a vasúti szakértők vizsgálták a vasúti átjárók állapotát, a vágányok melletti területeket, a közúti útburkolat minőségét és a felfestéseket, a fénysorompó-jelzők, optikák épségét, jól láthatóságát, szennyezettségét. Emellett megfigyelik az áthaladó vonatokon az előírt jelzéseket és a vasúti kocsik ajtóinak zárt állapotát is.