– Négyen vagyunk a képviselő-testületben, ezer fő alatti település Tarjánpuszta, 456-an élünk itt. Úgy gondolom, a közösség jó képviselőket választott, szinte teljesen lecserélődött az eddigi testület. Ezzel is új lendületet kapott a település. Mindenkit személyesen ismerek, szerintem jól tudunk együttműködni a korkülönbség ellenére is. Nem érzem problémának, hogy fiatal vagyok, könnyen megértetem magam másokkal. Egyébként egy női képviselő és három férfi töltötte be a helyeket. Szerencsére a képviselő-testület minden tagja dolgozik hétköznap, ezért még keressük, hogy mikor lesz olyan időpont, ami mindig mindenkinek megfelelő, és így az egyetemmel is könnyen össze tudom egyeztetni az üléseket. Október első heteiben szeretném már felkészülten elkezdeni a felméréseket és az ötletelést – osztotta meg terveit lapunkkal Perényi Dávid.