A program alkalmat adott a különböző nemzetiségű fiatalok kapcsolatépítésére is. Az ismerkedés a kulturális sokszínűség jegyében telt, hiszen például a Széchenyi István Egyetemről érkezők közül heten Stipendium Hungaricum ösztöndíjas nemzetközi hallgatók voltak. A kutatóhelyek közötti kapcsolatok is erősödtek, a győri intézmény oktató-kutatói a fogadó egyetemmel több együttműködési lehetőségről is egyeztettek. A temesvári szakemberek a workshopot követően látogatást tettek Győrben, ahol az egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának, valamint Audi Hungaria Járműmérnöki Karának vezetésével folytatták a kapcsolat mélyítését.