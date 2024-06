A cirkusz artistáit is megviselték a történtek. Többször érdeklődtek a hogyléte felől, felajánlották a segítséget és személyesen is meglátogatták soproni otthonában. Elnézést kértek tőle, ő pedig azt mondta: nincs harag, az más kérdés, hogy anyagilag is kár érte az elmaradt fellépések miatt. Bendzsó rendszeresen zenél esküvőkön, bálokon, rendezvényeken, ezek közül többet a baleset miatt vissza kellett mondani. Úgy tervezi, június második felében tér vissza a munkájához.

A zenész úgy tervezi, június második felében tér vissza a munkájához.

Fotó: Máthé Daniella

Az elvétett szaltó

Mint azt a Kisalföld is megírta, május első hétvégéjén, a szombati cirkuszi előadás alatt az egyik artista szaltót ugrott, viszont az a légtornász, aki vele szemben állt nem tudta elkapni, ezért lezuhant a hálóba. Miután a háló nem volt megfelelően rögzítve, a cölöp elengedett és teljes erőből a közönség soraiba csapódott, és eltalálta az egyik nézőt. Mint utóbb kiderült, a népszerű zenész, Németh László Bendzsó volt az áldozat, aki olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopter szállította a győri kórházba. Napokig lélegeztetőgépen tartották, később Sopronba szállították.

Van még dolga, írta közösségi oldalán

Németh László a napokban közösségi oldalán is megnyugtatta barátait és az érte aggódókat, hogy egyre javul az állapota. "Először is nagyon köszönöm mindenkinek azt a végtelen szeretetet, amit irányomba nyújtottatok! Igazán jólesett a szívemnek. Az állapotom egyre jobb. Gyógyulnak sebeim szépen lassan, hamarosan visszatérhetek a munkába is! Szerencsére a lelki sebeken kívül maradandó károsodást nem szenvedtem az eddigi vizsgálatok alapján. Egy biztossá vált számomra: van még dolgom ezen a Földön, a jó Isten így rendelte! Remélem mihamarabb látjuk egymást, és szórakoztathatlak bennetek! Ölelek mindenkit!"