Több pályázaton is sikeresen indultak, és a beruházások hamarosan megkezdődhetnek. Az egyik ilyen a régi iskola közösségi házzá alakítása. Erre 170 milliót nyertek. A közbeszerzés lezárulta után kiválasztották a kivitelezőt, a nyertes ajánlatot egy mosonmagyaróvári cég nyújtotta be. A vállalkozóval éppen a napokban kötötték meg a szerződést.

– Fontos ez a pillanat: egy 2022-ben beadott nyertes pályázatunk ér révbe: a közbeszerzésre három érvényes pályázat érkezett. Műszakilag és költségeiben a legjobb ajánlatot a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. nyújtotta be. A felújítási munka költsége 170 millió forint – emelte ki dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester.

Hangsúlyozta: az 1908-ban épített ingatlan állaga rossz. A nyílászáró- és tetőcsere mellett szigetelést kap az épület, fűtés-korszerűsítés is várható, és új mosdókat alakítanak ki. A felújítás során az ikonikus máriakálnoki épület megőrzi régi formáját, díszítését. A faluvezető szerint itt új közösségi tér alakul, ahol előadásokat, ünnepségeket tudnak szervezni.

– A vállalkozás már dolgozott nálunk az óvoda és az orvosi rendelő felújításán. Ez is garancia számunkra, hogy a közösségi ház is újra régi fényében tündökölhet majd – emelte ki a polgármester. A munkálatok egyébként a napokban indulnak, és augusztus végéig kell végezniük.

Dr. Tóásóné Gáspár Emma polgármester Szabó Gyulával, a közösségi ház felújítását végző Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. tulajdonosával a szerződéskötés után. Fotó: Kerekes István

– Folyamatban van a falut Halászival összekötő kerékpárút létrehozása is. Az engedélyeztetés után írjuk ki a közbeszerzést. A terepmunka várhatóan szintén gyorsan elkezdődhet, hogy jövő év elejére átadhassuk az utat, melyet többször is át kellett terveztetnünk az aktuális szabályoknak megfelelően. Ezt a fejlesztést nagyon sokan várják, hiszen sokan közlekednek két keréken ezen a szakaszon Mosonmagyaróvárról a szigetközi falvak felé – részletezte a halászi önkormányzattal közösen 260 millió forintos pályázati támogatást elnyert beruházást az elöljáró. Megjegyezte: további cél, hogy a falu belterületén is legyen kerékpárút a biztonságos közlekedésért.