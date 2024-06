– Mielőtt részletekbe mennénk, milyen országokban dolgoznak most magyar építők? – Algériában mintegy tizenhárom ezer lakás felépítésén dolgoznak vállalataink. A munkákat tavaly év végén kezdték és két éven belül kell befejezniük Dolgozik Algériában az Észak-dunántúli Közmű- és Mélyépítő Vállalat, a Duna-Tisza közti Építőipari Vállalat. Líbiában lakások és ipari csarnokok építésén dolgoznak vállalataink. A munkák fővállalkozója a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat, de ott vannak a Szabolcs megyeiek és több fővárosi építőipari vállalat is. Líbiában ezer lakás elkészítése a feladat, s a munkák felénél tartunk. Van munkája a magyar építőknek Irakban és tervezési feladatokkal más piacokon is jelen vagyunk. A szocialista országok közül a Szovjetunióban és Csehszlovákiában. – Az építőipari exportra vállalkozókról nem kizárólag rá- vagy éppen lebeszélni kívánja a vállalatokat az ilyen m unkákról? – Sokan nagy érdeklődéssel várják a gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztését. A várakozásban az új iránti kíváncsiság és a változások igénye egyaránt kifejeződik. A világgazdaság külső és az intenzív gazdaságfejlesztés belső szorításában szembetűnőbbek és mindinkább tarthatatlanok a túlhaladott módszerek, a fonákságok, a teljesítményt fékező akadályok. Új módszerek, új szabályok, új formák alkalmazása és lényeges szemléletváltozás szükséges. Az új lépések m inden következményét nehéz előre látni. Nincsenek tapasztalataink, vállalni kell bizonyos kockázatokat. A legnagyobb kockázatot persze akkor vállaljuk, ha nem lépünk, ha nem kezdeményezünk, ha kivárásra rendezkedünk be. A gazdasági helyzet, a feladatok nagysága egyértelmű újítókészséget, mondhatni politikai bátorságot feltételez. Közben azonban arról sem feledkezhetünk meg, hogy az ország tartalékai korlátozottak. minden túlszaladás, a legkisebb meggondolatlanság a külső és belső egyensúly felbomlásával fenyeget, elmélyítheti és több évvel meghosszabbíhatja a jelenlegi gazdasági helybenjárás nyomasztó gondjait. Ellentmondásos viszonyok közt megyünk előre. Líbiában például most felgyorsított ütemben kell dolgozni. A tárca mindenekelőtt kellő információval akarja ellátni a vállalatokat, ezt szolgálja a győri rendezvény is: tudjanak a cégek a lehetőségekről, a vállalkozás új formáiról, amilyenek például a tőkés cégekkel való együttműködésben kínálkozik. – A GYAÉV-nek a dán kooperációjára gondol? – Erre és a hasonlókra. Ezek a kooperációk azt célozzák, hogy az építési export háttere biztonságosabb legyen. A nyugati cégek ismereteit kamatoztathatjuk ily módon. Az Építőipari Beruházási Vállalat egy olasz, a Fertődi Építőipari Szövetkezet pedig egy dán céggel kíván vegyesvállalatot alakítani. – Az ÉVM tehát támogatja az építési exportot? – A tárca gazdaságos építőipari kivitelre ösztönöz. Olyan vállalatoknak kell kimenniük, amelyeknek a technikai felkészültsége szakmai és piaci ismeretei megfelelnek az exportmunkának. Növekszik például a nyereségérdekeltség szerepe, hatóköre, miközben inflációellenes politikát hirdetünk meg. A korlátozott erőforrások ellenére bővítjük a piac, a verseny szerepét. Döntően az exporttevékenység ösztönzésével, a hazai monopolhelyzetek korlátozásával, a nagy szervezetek szétbontásával, új vállalkozási formákkal. Eleve számolunk viszont azzal hogy az importverseny lehetőségei még évekig erősen korlátozottak lesznek. A mostani intézkedések közt – szemben az 1968-as gazdasági reformmal – nem találunk fékeket. A munkanélküliség veszélyét például annak idején eltúloztuk, s a létszám csökkentést kellően honoráltuk. Most remélhetőleg növekszik majd a vállalati érdekeltség a meglévő konvertábilis devizához jusson. Van helyünk ebben a vállalkozásban. A népgazdaság idei építőipari exportbevétele várhatóan meghaladj a 4 milliárd forintot. Ehhez nagyon fontos munkára lesz még szükség. – A szakmában nem annyira a nagy építőipari exportsikereket, mint inkább a nagy bukásokat emlegetik. – Kétségtelenül vannak olyan üzletek, amelyek nem hozták a várt eredményt. Ez a kezdeti időszakban volt Ugyanakkor kis vállalkozások nagyon jó eredményt hoztak, kedvező volt a dollárkitermelésük. Gondolok itt a tervezési munkákra és a kisebb szerelési feladatokra. Nem mondhatunk le persze arról sem, hogy a nagy vállalkozások is eredményesek legyenek. – Ön egyike volt azoknak akik kezdeményezték, sőt végig támogatták a GYÁÉV vállalkozását. Az együttműködés egyelőre papíron létezik, milyennek ítéli ma meg? – Ma is lelkesedek érte. Még folynak a tárgyalások arról, miként lehet a Sopronban felépítendő üzemet felszerelni. milyen hitelre lesz szükség ahhoz, hogy a termeelés minél előbb elkezdődjön Ebben az üzletben a nyersanyagot és a magvar munkát konvertáljuk, ez önmagáért beszél. – Nem kevés m agyar cégnek, nem elhanyagolható veszteséget kellett elkönyvelnie kinti munkára után. A minisztérium nem érez némi felelősséget azért, hogy ezek a vállalatai ..beugrotta k” az exportmunkába? – A piac felkutatása vállalati feladatkörbe tartozótt és tartozik. A minisztériumnak ott van szerepe, hogy mérlegelje melyik vállalat szándékát érdemes támogatni. Erre az otthoni munka az alap. Néhány vállalkozás csakugyan nem volt sikeres úgy is mondhatnánk, a tapasztalatszerzésnek meg kellett fizetni az árát.