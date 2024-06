2014

Fogta a pénzt és elfutott

Arcán maszkkal, kezében pisztollyal rontott be egy ismeretlen férfi Győrben a Lébényi Takarékszövetkezet Jókai úti fiókjába tegnap reggel negyed 9-kor. A fegyvert a pénztárosra fogva azt kiabálta, hogy a nő adja oda neki a pénzt, különben megöli. A rabolt pénzt a férfi egy nejlontáskába rakta és a helyszínről gyalogosan elmenekült.



2004

Rába-részvényekből ETO-stadion

Júliusban megkezdődik a győri ETO- stadion átépítése, miután a városi önkormányzat tegnap szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy félmilliárd forintnyi Rába-részvénnyel járul hozzá a munkálatokhoz. A beruházást az állam is támogatja, de a pénz döntő részét a tulajdonos fizeti. Nyolcezer fedett ülőhely, a négyezer négyzetméteres főépület rekonstrukciója, felújított gyepszőnyeg - az ETO FC Kft., a tulajdonos Quaestor Rt. és a győri önkormányzat közötti szerződés tegnapi aláírásával az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy mindez legkésőbb 2006-ig megvalósuljon. A tervekről a Kisalföld 2004. március 11-i számában már beszámoltunk. A munkálatokhoz a sporttárca - az ETO FC-Bayern München mérkőzés napján megkötött kontraktus értelmében — 900 millió forintot ad, utólagos kifizetéssel, szigorú ellenőrzés mellett. A város ehhez mintegy félmilliárd forintot tesz hozzá, de nem készpénzben, hanem 540 ezer darab Rába-részvény átruházásával.



A részvények átruházása után már nem a megyeszékhely lesz a Rába Rt. fő tulajdonosa: 10,88százalékos tulajdoni hányada 8százalék körülire csökken. A stadionfejlesztés összköltsége 3,4 milliárd forint, a maradék kétmilliárdot a Quaestor Rt. állja. Tarsoly Csaba a Quaestor Rt. elnök-vezérigazgatója a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: a mostani beruházás csak az első ütemet jelenti. A második ütemben további hétmilliárd forintért a maradék három lelátórész is megújul, ezenkívül egy sport- és szórakoztató-központ épül a stadion mellett, melyben egy kisebb bevásárlóközpont is helyet kap, s szó van egy kétpályás jégcsarnok megépítéséről is. Miután az állami és az önkormányzati támogatás nem éri el a beruházás ötven százalékát, ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A tulajdonos ígérete szerint a kivitelezővel két héten belül megkötik a szerződést, így a munkák már júliusban elkezdődhetnek. Az első ütem befejezésének várható határideje 2006. A fejlesztés gyors megkezdése amiatt is lehetséges, mert a keleti tribün jogerős bontási és építési engedélye még érvényes. Az építkezés vezető tervezője az a Bodrossy Attila, akinek a nevéhez a győri fürdő is fűződik. Valamennyi lelátó átépítése után 16 ezren fedett ülőhelyen, négyezren fedetlen állóhelyen tekinthetik meg a mérkőzéseket. A tervek úgy készülnek el, hogy ha Magyarország valamikor elnyeri a labdarúgó EB rendezési jogát, a stadion könnyen bővíthető legyen 30-35 ezresre.