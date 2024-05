A megújult városközpontban Lőrincz György polgármester után Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke méltatta az elkészült projekteket és a kisváros közösségi értékeket, tereket fejlesztő koncepcióját.

Lőrincz György hangsúlyozta, a város hosszú távú fejlesztési terveihez kikérte a lakók, a helyi civilek véleményét is, ezek alapján dolgoznak, terveznek, pályáznak. Így a most átadott projektek a város teljes egészét szolgálják.

Közel 790 millió forint értékű, összesen kilenc fontos közösségi fejlesztéssel gazdagodott a kisváros, amiből több mint 630 millió forint központi, Széchenyi Terv TOP Plusz településfejlesztési forrás volt.

Az átadó után a városháza pincéjében a polgármester mutatta be részletesen a projekteket. A Jánossomorja Piknik keretében pedig a város lakossága is ünnepelhetett: a Lókertbe érdekes programokkal, finom falatokkal várták az érdeklődőket.

A fejlesztések során a városközpont parkja modern rendezvénytérré alakult, ideális helyet biztosítva a szabadtéri rendezvények sorának. Szintén a központban 52 férőhelyes parkolót létesítettek – köztük a biztonságot növelő, a diákok gyors kiszállását segítő megállóhelyekkel.

A szentpéteri városrészen elkészült a Mosonszentpéteri Közösségi Tér, egy, a város által megmentett és eredeti arculatában felújított heidebauerházban. A Béke utca a város csapadékvíz-elvezetésének legkritikusabb pontja, ahová korábban gyakran érkeztek tűzoltók egy-egy felhőszakadás után. Most korszerű, önműködő szivattyúval felszerelt elvezetési rendszert épít ide a város.

Jánossomorja egyik legrégibb épülete a városháza. Ennek energetikai felújítását és a homlokzati nyílászárók eredeti arculatának visszaállítását is magában foglalta a pályázati csokor, de a több száz éves pince közösségi térré alakítása is elkészült. Itt konferenciatermek és egy bortrezor is várja a helyi szervezeteket, cégeket és önkormányzati rendezvényeket.

Gördeszka- és görkorcsolyaparkot is építtetett a város a helyi ifjúság számára évek óta formált Lókertben, ahol korábban bringás pumpapályát és egy RC-modellautó-pályát is nyitottak.

Megújították és több helyen ki is szélesíthették a fontos városi gyűjtőútnak számító Nándor és Várbalogi utcákat – előbbi azóta már új járdát is kapott, saját forrásból. Szintén fontos fejlesztés volt, hogy korszerű, fényesebb és jelentősen olcsóbb világításra cserélték a város teljes közvilágítását, több mint 1000 új LED-es lámpatesttel.