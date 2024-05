Számos nagyvárosunk küzd azzal a problémával, hogy az elmúlt években akár 20-30 százalékkal is nőtt az autók száma, ami rengeteg konfliktushoz vezet a közlekedés és különösen a parkolás területén. A torlódások és a parkolóhelyek hiánya nehezíti a mindennapi életet és állandó stresszforrást jelent – emellett környezeti károkat is okoz.

Győr-Adyvárosban olyan megoldást kerestek erre a problémára, ami javítja a közlekedés szolgáltatási színvonalát, de nem rontja a lakosság életminőségét, és nem csökkenti jelentősen a meglévő zöldterületek nagyságát sem. A projekt részeként 166 darab új parkolóhelyet hoztak létre, ezek többségét egy új, kétszintes parkolólemezen, amelynek foglaltságáról telefonos applikáció tájékoztatja a felhasználókat.

Megújult a környező park is: sportolási és pihenési lehetőségekkel bővült, modern utcabútorokat helyeztek ki, a városi hősziget-hatást enyhítő fákat, cserjéket ültettek, valamint az utakat, járdákat is felújították. A parkolólemez közelében kerékpáros szervizpont és elektromos autótöltő-állomás is létesült. A helyi közlekedési és szabadidős igényekre egyaránt hatékony választ adó fejlesztést a zsűri Településfejlesztési díjjal ismerte el. Az elismerést a város nevében Szabó Gábor az önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának vezetője vette át.