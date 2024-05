Kiss Tertullián főtanítóra emlékeztek a napokban Babóton. A pedagógus emléke ma is él a helyiekben, és síremlékét is példásan tartja rendben az önkormányzat. A tanító tiszteletére szobrot is avattak a községben, melynek elkészítését déd- unokája, Kiss Róbert Richard turisztikai újságíró támogatta.

A babóti gyerekek iskolájuk egykori főtanítója, Kiss Tertullián szobránál.

Fotó: Zsolt Bocskay

Kiss Róbert Richard tavaly egy rádióműsor kapcsán érkezett a településre. Miközben Babót értékeit kutatta, egy családi legendának is utánajárt. Aszerint ugyanis dédapja, Kiss Tertullián (1857–1924) alapította a helyi tanodát. Molnár János polgármester igazolta a családi emlékezetet. „Nem felejtem el Kiss Róbert Richard arckifejezését, amikor megmutattam neki dédapja síremlékét. Döbbenet, meghatódottság, csodálat volt benne” – jegyezte meg Molnár János.

A látogatás után az újságíró kezdeményezte egy szobor felállítását, melyet Czanik Zoltán babóti művész egy fénykép alapján el is készített. A szoboravató ünnepségen Kiss Róbert Richard bejelentette, hogy megalapította a Kiss Tertullián Ösztöndíjat, mely egy alapítványon keresztül szeretné támogatni a babóti iskolát és a gyerekeket. Első körben minden babóti iskolás kapott százezer forint oktatási ösztöndíjat.

– Nagymamám gyakran emlegette a főtanító urat, hiszen őt még tanította Kiss Tertullián. A szoboravatás jelentős eseménye falunknak, hiszen múltunk őrzése nem könnyű feladat, de összefogással képesek vagyunk rá. Arra is példa, hogy a babótiak nem felejtik el azokat, akik sokat tettek a településért, és ennyi idő elteltével is hálával és tisztelettel gondolunk rájuk – fogalmazott Molnár János.