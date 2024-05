A kivitelező egy év alatt készült el a soproni piac és vásárcsarnok, valamint annak környezetének felújítási munkálataival. A projekt részeként - amely a Modern Városok Program keretében, a kormány támogatásával, csaknem másfél milliárd forintból valósult meg - felújították a már meglévő épületrészeket és piacteret, valamint a nyugati épülettömb egy új épületrésszel is bővült. Továbbá megújult a vizesblokk is, amelyhez egy új illemhelyet is kialakítottak mozgáskorlátozottak számára. A vásárcsarnok fölé új tetőszerkezetet építettek, mely hőszigetelt homlokzatképzést és födémszigetelést kapott. A vásárcsarnok körüli terület új térkő és aszfalt burkolatot kapott, valamint a közvilágítás is megújult. A munkálatok idején a piac működése mindvégig biztosított volt az Újteleki utcában. Ennek az ideiglenes piactérnek a leaszfaltozását saját forrásból biztosította az önkormányzat.

Az új vásárcsarnok újra egy igazi találkozóhelye lehet a helyeiknek.

Fotó: Máthé Daniella

A hétfői átadón részt vett Farkas Ciprián polgármester, Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, illetve valamennyi önkormányzati képviselő. A polgármester beszédében hangsúlyozta, a piac megújulása is bizonyítja, hogy Sopron lendületben van. A beruházásnak köszönhetően végre korszerű, minőségi környezet várja a soproniakat.