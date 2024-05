Vármegyénk polgárőrei aktívan részt vesznek az illegális hulladéklerakók felszámolásában, illetve az újabb szemetelések megakadályozásában. Ők is csatlakoztak a kormány és az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) közös környezetvédelmi programjához, a Tisztítsuk meg az országot! programhoz. Az állam 200 millió forintos támogatás ad a feladathoz. Árpás önkormányzata volt a vendéglátó. A vármegyében is sok az illegális lerakó.

A polgárőr egyesületek tagjai is csatlakoztak a szemétlerakók felszámolásához.

A napokban Árpáson tartották meg a polgárőrök a programindítót. Csányi Gáborné, a Csorna-Kapuvár járás polgáregyesületeinek titkára elmondta: a vármegye valamennyi térsége képviseltette magát a rendezvényen. A Csorna-Kapuvár járásból tizennyolc egyesület összesen hatvanöt taggal kezdte meg a munkát. Funk József, a vármegyei polgárőr szövetség elnöke beszélt a feladatokról és a kérte a bajtársakat az önzetlen segítségre.

Aktívak a polgárőr egyesületek

- Polgárőreink aktívan kiveszik a részüket ebből a nagyon fontos feladatból-jegyezte meg Csányi Gáborné. - Külterületi járőrözések alatt ellenőriznek és ha illegális lerakót találnak, arról feljegyzést készítenek és átadják az illetékes hatóságnak. A polgárőrkollégák a gyakorlati munkában is együttműködnek. Jelenleg is is folyamatban vannak a Te szedd! akciók, melyek állandó résztvevői a bajtársak. Sajnos, nem szűnt meg az illegális szemetelés és rendre újabb területek válnak fertőzötté. Mi azt vállaltuk,hogy felvesszük a harcot és minden erőnkkel, eszközünkkel igyekszünk megakadályozni a jelenséget. Ehhez az országos szövetségen keresztül kapunk állami támogatást.