Fél életüket áldoztak a falujukra – Van, ahol a '90-es évek vívmányait korszerűsítik napjainkban.

Lépésről lépésre fejlesztettek három és fél évtizeden át.

„Most már jöjjenek a fiatalok” – kezdte Babos Attila, az egyik „nagy” búcsúzó. Dunaszeg polgármestere az első két ciklust még mellékállásban végezte, majd '98 óta dolgozott főállású településvezetőként a szigetközi faluban.

Dunaszeg

„Mindig ciklus elején reális célokat tűztem ki, ezek jelentős részét sikerült is megvalósítani. Építettünk bölcsit, ovit, egészségügyi központot és tornatermet, az iskolánkat és az összes közintézményünket korszerűsítettük. Eleinte a csatornahálózat kiépítése, a gáz bevezetése jelentett komoly kihívást, majd az utak rendbetételére fordítottuk a figyelmünket. Dunaszeg lélekszáma az elmúlt több mint 30 évben nőtt, a település vagyonát szintén gyarapítottuk, amire pedig különösen büszke vagyok, hogy a zöldterületeket is ciklusról ciklusra tudatosan bővítettük. Az utóbbi években a csapadékelvezetése okozott gondot nálunk. A helyzet megoldásának második üteménél járunk az utolsó ciklusom végén” – mondta Babos Attila, aki reméli, hogy az utódja ugyanúgy szívvel-lélekkel szolgálja majd a települést.

Dunaszeg búcsúzó polgármestere a jövőben a családjával, az unokáival szeretne minél több időt tölteni, illetve tervei között szerepel a kertészkedés. „A végzett szakmám kertészmérnök, erre szinte alig jutott időm '90 óta. Most e téren bepótolnám a lemaradásomat” – búcsúzott Babos Attila.

Babos Attila nyugdíjasként a családjával szeretné sok időt tölteni, s tanult szakmájával, a kertészkedéssel minél többet foglalkozni. Felvételünkön 2021-ben megvalósult turisztikai fejlesztést mutat Dunaszegen. Fotó: Kisalföld-archívum

Börcs és Kóny

Aki biztosan folytatja az utolsó hat rendszerváltás után folyamatosan megválasztott Győr-Moson-Sopron vármegyei polgármester közül, az Rácz Róbert, akinek ezúttal nincs kihívója Börcsön. „A következő ötéves ciklust még vállalom, vannak folyamatban lévő ügyeink, amelyeket becsülettel be akarok fejezni. Bevallom ugyanakkor őszintén, hogy én is egyre többet gondolok a polgármesterség utáni időkre. Bő másfél év múlva nyugdíjas leszek, s jelen állás szerint úgy érzem, hogy a tizedik ciklusnak már nem vágok majd neki 2029-ben” – kezdte Rácz Róbert. Börcs polgármestere szerint azon kistelepülések közé tartoznak – országosan ilyen a falvak jelentős többsége –, amelyik saját bevétellel szinte alig számolhat, így pályázatok segítségével próbálják újítani, csinosítani a lakóhelyüket. „Az IKSZT tetőterének beépítése a kulcsfeladata a 9. ciklusnak. Nincs ugyanis olyan közösségi terünk, ahol 80-100 ember kulturáltan összejöhet. Ezt a tervet azért is szeretném végigvinni, mert a közösségi életünk kiváló, legyen szó az önkéntes tűzoltókról, a Vöröskereszt helyi szervezetéről, vagy a focicsapatunkról. Ezeknek a közösségeknek jár, hogy legyen találkozási pontjuk Börcsön” – emelte ki Rácz Róbert.

Ha a hat szóban forgó polgármester közül meg kell neveznünk a legrégebb óta regnálót, akkor a kónyi Aller Imre kerülne ki „győztesen”. Őt ugyanis 1990 őszén fél év tanácselnökösködés után választották meg a rábaközi település vezetőjének. „Vannak még terveim polgármesterként, így kilencedszerre is indulok az önkormányzati választásokon. Azok a beruházások, amelyek a '90-es években történtek a faluban, napjainkban már korszerűsítésre szorulnak. Hogy csak egy példát említsek: '92-ben adtuk át a sportcsarnokunkat, amely akkoriban hiánypótló volt a térségben, napjainkban pedig folyamatban van a terem 300 millió forintos modernizálása. Az óvodánkban ősztől az ötödik csoportot indíthatjuk; szerencsére annyi a kónyi újszülött, hogy a mostani négy csoport már kevésnek bizonyul. A kónyi székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 21 környékbeli településen lát el fontos feladatot: családsegítést, idős- és bölcsődei ellátást, melyek működésére szintén komoly hangsúlyt fektetünk” – hallottuk Aller Imrétől, aki élete több mint felében, településvezetőként „szolgált”.

Kóny polgármestere félig tréfásán megjegyezte: „a település érdekében olyan embernek vallom magam, akit ha kidobnak az ajtón, visszamászom az ablakon. Bármennyit is kellett küzdeni a kónyi fejlesztésekért, ennek a hozzáállásnak köszönhetően szinte mindig révbe értünk.”

Vásárosfalu, Potyond

Molnár Sándor a három rábaközi „örökpolgármester” közül az egyetlen, aki nem indul újra a tisztségért. Azt mondja, próbálkozzanak a fiatalok. „Azért nem húzódok vissza teljesen, ha szükség lesz rám, itt leszek” – jegyezte meg Vásárosfalu előljárója. – 76. évemben vagyok, Isten tudja, mi van még hátra – fogalmazott Molnár Sándor. – Ötven éve szolgálom a falut, voltam tanácstag Beledben, aztán elöljáró, majd polgármester. Sok szép eredményünk van, amit kiemelnék, az a kultúrház teljes átalakítása, ami az első nagy beruházásunk volt. Aztán kiépültek a közművek, lettek új telkek és az utolsó nagy építkezés az evangélikus templom. Összességében elégedetten vonulok vissza, nincs szégyellnivalóm.

Molnár Sándor fél évszázadon át szolgálta Vásárosfalut. A rábaközi faluban 34 év után véget ér egy korszak: most júniusban biztosan új polgármestert választanak a helyiek. Fotó: Cs. Kovács Attila

Potyond polgármestere, Molnár Vilmos biztosan folytatja a munkát községe élén; nem lesz ellenfele a választáson. Úgy gondolja, ez a bizalmat jelenti és az elvégzett munka elismerését. „A legnehezebb talán az első években volt, amikor magunk tapogatóztunk és kerestük az utat. Aztán belejöttünk és sok szép fejlesztést valósítottunk meg. Főként az utóbbi években, amikor komoly támogatást kaptunk, 250 millió forint érkezett Potyondra. Egyetlen dolog nem sikerült eddig, a szennyvízrendszer kiépítése. Talán a következő öt évben erre is sor kerülhet” – mondta Molnár Vilmos.

Osli

Fodor József, Osli polgármestere is 34 éve szolgálja faluját és újra kéri a helyiek bizalmát. – Nem könnyű a feladat és csak szívvel-lélekkel lehet csinálni. Ráadásul csak a közös munka hozza az eredményeket és én mindig támaszkodhattam a falubeliekre. Mindennap örömmel tettem a dolgomat és Osli fejlesztése volt a célom. Elkészült az infrastruktúra, megújultak középületeink, útjaink, járdáink. Szerencsére energiáim jórészét a falura fordíthattam, hiszen vállalkozóként magam osztottam be az időmet az elmúlt évtizedekben. Ebben a családom is támogatott és alkalmazkodott a munkámhoz – fejtette ki Fodor József.