10 éve - Ötmilliárd a beugró

Legalább 5,3 milliárd forintnyi vagyon kellett ahhoz, hogy valaki 2014-ben felférhessen a 100 leggazdagabb magyar listájára. Ez Győr-Moson-Sopron megyéből öt üzletembernek sikerült.

Hogy várják-e a gazdag magyarok május elejét, amikor a Napi.hu kiadja a vagyonosokról szóló kiadványát, nem tudjuk. Ha nem is örülnek feltétlenül (van, aki nyilván igen és büszke is az eredményére), mostanra láthatóan elfogadták Magyarországon is, hogy ezt a listát bizony publikálják. Ami újdonság, hogy idén először a száz legbefolyásosabbnak vélt ember névsorát is összeállították, akik „valójában mozgatják Magyarországot”. Mindkét listán találunk Győr-Moson-Sopron megyei neveket.

Mindenekelőtt Magyarország három leggazdagabb emberének nevét és becsült vagyonát érdemes megemlíteni: Csányi Sándor továbbra is az első 150 milliárddal (innentől minden összeg milliárdban értendő), a vegyiparban és az agráriumban érdekelt Bige László 145-tel a második, az informatikában meggazdagodott Gattyán György pedig a harmadik 135-tel.

Győr-Moson-Sopron megyéből senki nem fért ugyan be az első ötvenbe, de a második ötven többük nevével kezdődik. Gasztonyi László és családja (56.) „régi motoros” a listán, ők már 2006 óta minden évben szerepelnek a kiadványban. Ugyanez mondható el a buszgyártásban érdekelt Krankovics Istvánról (58.), akinek a neve már 2003-tól benne van a kiadványban: akkor 4 milliárdos becsült vagyonnal került oda. A hulladékfeldolgozással foglalkozó Horváth fivérek (62.) nem hiányoznak idén sem, a becsült vagyonuk most először átlépte a 10 milliárd forintot. A kvázi „újoncok” között idén 87. lett az ingatlanfejlesztő Paár Attila, aki 2012 óta szerepel a listán. Vagyona ez idő alatt 5,7 milliárdról 7,4-re nőtt. Végül befért a százba a pályáját szakácsként kezdő Matusz Balázs (92.), akinek vagyona egy év alatt félmiliárddal nőtt.

A kiadványban csak egyet kell lapozni a „százak” után, s jönnek azok, akik a rovatcím szerint „Valójában mozgatják Magyarországot”. Az újság politikai elemzőket kért fel, hogy egytől százig pontozzák a hírekben rendre megjelenő (illetve néha a háttérbe húzódó) szereplőket. Az ő listájuk szerint az első helyen Orbán Viktor szerepel, a másodikon Csányi Sándor, a harmadikon pedig Simicska Lajos.

Győr-Moson-Sopron megyei érdekeltségű embert kettőt találunk a lista első felében: Thomas Faustmannt, a győri Audi ügyvezető elnökét a 21. helyre tették, a még mindig sokszor győriként emlegetett Szijjártó Péter államtitkárt pedig a 38.-ra.

Végül pedig regionális listát is összeállítottak, a nyugat-dunántúliban szerepel Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye is. Itt az országos első százban már említett vállalkozók mellett megtaláljuk Réti Attila nevét 4,9 milliárdos becsült vagyonnal, Jancsó Péterét 4,6-del, a Máthé fivérekét 4,5-del, Borsodi Lászlóét és Folláth Györgyét egyaránt 4,4 milliárddal, vagy például Vasas Istvánét 3,4 milliárddal, illetve Solymosi Péterét 2,7-del.

15 éve - Sírba rejtették a heroint

Ötvenmillió forintot érő, 2,88 kilogramm heroint találtak a Balfi úti evangélikus temető egyik sírjában. Olyat, amilyentől egy hónap alatt két ember is meghalt Sopronban. Három soproni férfit őrizetben tartanak az osztrák hatóságok. Az elmúlt évek legnagyobb szabású soproni drogügyére derült fény tegnap. Farkas Gábor alezredes, rendőrkapitány elmondta: a grazi rendőrségtől kapott információ alapján két soproni lakásban tartottak házkutatást, ám érdekes módon sehol nem találtak kábítószert. A kereső kutyák sem jeleztek. Ugyanakkor az osztrák rendőrség - egy harmadik soproni férfi elfogásával - újabb információhoz jutott.

Az újabb információ alapján már sikerült felderíteni, hogy az evangélikus temetőben az egyik elkövető hozzátartozójának sírjába rejtették a nagy értékű heroint. A szakértők most analizálják a drogot, mert ugyanilyen herointól halt meg saját lakásában két férfi Sopronban az elmúlt egy hónap alatt. Egyikük 31, a másikuk 40 éves volt. Egyikük Tómalmon, másikuk a Jereván-lakótelepen lakott. Mellettük injekciós tű hevert és kanál... A szomszédok, illetve a rokonok vették észre a férfiak halálát. Farkas Gábor kapitány hozzátette: a közelmúltban az Erzsébet-kertben, az Ikva patakban holtan talált fiatalembernek nincs köze a heroinügyhöz.

Az eset súlyosságát tanúsítja, hogy a negyvennyolc tasak, összesen 2,88 kilogramm heroint, mint bűnjelet, megtalálása óta kommandósok őrizték.

Grazban kaptak el két magyar drogárust

- A történet kedden kezdődött, ekkor egy 30 és egy 36 éves soproni férfit Grazban őrizetbe vettünk, mert száz gramm heroint akartak eladni - részletezte a soproni sajtótájékoztatón Dobaja Theodor, a grazi rendőrség osztályvezetője. - Haladéktalanul felvettük a kapcsolatot a soproni rendőrséggel. Az őrizetben lévők elárulták, a „főnök" egy 30 éves fiatalember, akinek Sopronban és Ausztriában is van lakása. Az ügylet irányítóját lépre csalták a burgenlandi rendőrök azzal, hogy kábítószert akarnak venni tőle. A találkozót Mattersburgban hozták össze, ahol aztán őt is elfogták. Bevallotta: az általuk terjesztett herointól már többen is meghaltak Magyarországon. Az ő információja alapján tudták meg az osztrák hatóságok és ezt követően a soproni kapitányság, hogy 2,88 kilogramm heroint rejt a Balfi úti temető egyik sírja. Dobaja Theodor hozzátette: nagyon jó volt az összefogás az osztrák és a soproni rendőrség munkatársai között, a bűnügy további szálainak felderítésében is együttműködnek majd.

- A 30-36 éves soproni férfiak (B. L, T. G., Sz. O.) grazi őrizetben vannak - közölte Farkas Gábor. - Az illetők foglalkozás nélküliek, s már korábban is a soproni rendőrség látókörébe kerültek.

Megszólal az egyik áldozat bátyja

- Testvérem halála mélyen megrázott. De esetünkben az is bebizonyosodott, hogy a kábítószerezéssel nemcsak saját magát teszi tönkre valaki, hanem a családi kapcsolatait is - mondta a Kisalföldnek a 40 éves áldozat bátyja. - Sajnos öcsém régóta drogozott, rendőrségi ügye is volt belőle. Többször is beszéltem a lelkére, hagyjon fel a kábítószerezéssel, mert tönkreteszi magát. Soha nem hallgatott rám. A kapcsolatunk emiatt meg is romlott. Az utóbbi időben azonban mintha jobb útra tért volna, komoly terveket szőtt, kilátásban volt görög vagy osztrák hivatalos munkavállalási engedélye. Nem tudom, örök rejtély marad, hogy miért kapott rá ismét a szerre, amely a halálát okozta - zárta mondandóját a testvér.

Igen nehéz leszokni

A heroin olyan szintetikus kábítószer, amelynek egyszeri fogyasztása is súlyos függőséget okoz, s a legritkább esetben lehet leszokni róla - tájékoztatott dr. Payer Erzsébet, a soproni Erzsébet oktató kórház pszichiátriai osztályvezető főorvosa. - Mivel a forgalomba kerülő heroin nem mindig ugyanolyan tisztaságú, különösen veszélyes kábítószer. Ha egy adag tegnap csak bódulatot keltett, egy máshonnan beszerzett, ugyanolyan mennyiség szívritmuslassulást, légzésleállást, halált is okozhat. A kicsivel nagyobb dózis is a kábítószerező élete végét jelentheti. Ami tragikus, hogy a heroinisták általában elutasítják a gyógykezelésükre tett javaslatot is.

A megelőzésért tevékenykednek

Sopronban a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központban foglalkoznak drogprevencióval. Kanyó Anna családgondozó elmondta, felvilágosításokat tartanak az iskolákban és hozzájuk fordulhatnak azok, akik vállalják az úgynevezett „elterelést”. A féléves kúra legközelebbi helyszíne a győri gyermekpszichiátria. Idén már tíz fiatal érdeklődött a lehetőség iránt. Legközelebb Sopronban május 19-én, a Révai utca 2. szám alatt rendeznek „Kék rózsa” elnevezéssel csapatfoglalkozást a szenvedélybetegek családtagjai számára.

30 éve - Közlekedési dugók

A soproni közlekedésben kaotikus állapotok uralkodtak az elmúlt napokban. Kezdetként - vágányfelújítási munkák miatt - a hét elején lezárták a nagy forgalmú Kossuth utcai vasúti átjárót, s így az Ágfalváról, Brennbergbányáról és Bánfalváról érkezők óhatatlanul az Ady Endre útra fordulva közlekedhetnek csak a belváros felé.

A forgalom tehát jócskán megnövekedett az adott útvonalon, ám arra senki nem számított, hogy hamarosan újabb „csapás” éri a város közlekedését: pontosan a kritikus forgalmat lebonyolító útszakaszon, a Lövér körút irányából a belváros felé vezető úttesten, a Frankenburg úti aluljáró után, mintegy húsz méteres hosszúságban az útépítők az egyik sávot lezárták. Ennek következtében a közlekedési dugók állandósultak, s ez kihatott még a Csengery, a Batsányi utca és - közvetve - a Béke út forgalmára is. (Egy olvasónk például beszámolt arról, egy autó éppenséggel a Batsányi utcai vasúti átjáró sínein várakozott kényszerűen a megváltó továbbhaladásra. Szerencsére az akkor közlekedő szerelvény mozdonyvezetője még idejében meg tudott állni...)

- Miért volt szükség arra, hogy a Kossuth utcai vasúti átjáró lezárásának idején, napokon keresztül egy sávra szűkítsék le a város felé vezető másik, amúgy is nagy leterheltségű útszakaszt? -tettük fel a kérdést Szóka Sándornak, a főmérnöki iroda üzemeltetési csoportvezetőjének.

- Sajnos, az utóbbi időben annyira megsüllyedt a Frankenburg úti aluljáró úttest burkolatának egy része, hogy az balesetveszélyessé vált. Emiatt soron kívüli hatósági helyreállítást kellett elrendelnünk: mintegy húsz méter hosszan, hetven centiméter mélységig és 4,5 méter szélességben vált szükségessé az útburkolat teljes és azonnali felújítása. A város közlekedése zavartalanságának mielőbbi biztosítása érdekében a kivitelezőktől a lehető legrövidebb határidőt kértük.