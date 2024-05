A győri Révai Miklós Gimnázium mindig nagy figyelmet fordított a természettudományok oktatására. Biológiából és fizikából is tehetséggondozó szakkör és versenyfelkészítő foglalkozás várja az érdeklődő fiatalokat az egész tanévben. Az intézmény tanulói is részt vettek az Országos Középiskolás Tanulmányi Versenyen.

Országos Középiskolás Tanulmányi Verseny – Az első helyet elért diákok a Révai Miklós Gimnáziumból: Darázs Anna és Milbik Csongor László (középen), valamint tanárak Bacher József (b) és Juhász Zoltán.

Fotó: Molcsányi Máté

Országos Középiskolás Tanulmányi Verseny – szép eredmények

Idén, nem akármilyen eredményeknek örülhettek az intézményben, hiszen az iskola diákjai közül összesen 17-en jutottak be az OKTV döntőbe valamely tantárgyból. Közülük négy diák az első 10-ben végzett és két tanuló ért el első helyezést a biológia és a fizika tantárgyak I. kategóriájában.

Darázs Anna jelenleg tizenhét éves, jövőre érettségizik. Biológiából évről évre több ezren (idén 3000 felett) jelentkeztek az országos megmérettetésre. Anna kiváló tanuló, a korábbi években is számos, nagyszerű versenyeredményt ért el. A tanév során egy önálló kutatást is végrehajtott az ELTE Növényszervezettan Tanszékén, melynek eredményeit társszerzőként jegyzi a közeljövőben egy tudományos publikációban.

Darázs Anna biológiából ért el szép eredményt.

Fotó: Molcsányi Máté

– Régóta érdekel a tantárgy, de nehéz megfogalmazni, hogy mi fogott meg benne. Elsősorban az embertan, a növények és gombák vizsgálata áll közel hozzám. A versenyen a tesztkérdések mellett gyakorlati feladatokban is bizonyítanunk kellett. Például leveleik alapján azonosítottunk be növényeket, sztereomikroszkóp alatt kellett megfigyelnünk a földigiliszta szelvényeit, csirkecombot boncoltunk és patkánybőr mikroszkópi metszetét vizsgáltuk – fogalmazott lapunknak a fiatal lány.

Hozzátette: az elért eredmény pluszpontokkal jár majd a felvételinél. Szeretném valamelyik orvosi egyetemen folytatni a tanulmányaimat. Azt még nem tudom orvos leszek-e, de a biológia nagyon érdekel, és nem tudom elképzelni a jövőm nélküle.

– Lelkesek a diákjaink, érdekli őket a biológia, és nemcsak az elmélet, hanem gyakorlat is. A gyakorlati foglalkozások végrehajtásához megfelelő eszközökkel rendelkezünk. Ezek az eredmények megerősítik a diákjaink elképzeléseit a jövőjüket érintően. Anna is hasonló utat jár be, nemcsak hogy bejuthat egy jó egyetemre, hanem sikeresen helyt is állhat ott. A Révai gimnáziumban zajló biológia oktatás minőségét jelzi, hogy a tantárgyból mintegy negyven diák jelentkezett a versenyre, közülük tizenöten jutottak tovább a második fordulóba és öten a döntőbe – mondta el Bacher József, Anna felkészítő tanára.

Milbik Csongor László kiskorában bukkant otthon fizika könyvekre, amelyeket aztán elkezdett olvasni, és mondhatni beleszeretett a tantárgyba. Csillagásznak készül, az idei Athletica Galactica versenyen is rangos, harmadik helyezést el. Az OKTV-n az első helynek örülhetett.

Milbik Csongor László rajong a fizikáért, csillagásznak készül.

Fotó: Molcsányi Máté

– Érdekel a csillagászat, van saját távcsövem is, amivel gyakran kémlelem az eget, és végzek csillagászati számításokat. Élveztem az országos versenyt, az elmélet mellett a gyakorlati feladatokat is, ahol többek között a fény terjedését tanulmányoztuk lézer segítségével, különböző közegekben – mesélte Csongor, aki a középiskola után az ELTE-n szeretné folytatni tanulmányait csillagászként.

Felkészítő tanára Juhász Zoltán szerint Csongor sikerének titka a szakkörökön való részvétel, és az ott érezhető inspiráló közeg.

Fakultációk, szakkörök

Lelkes diákok

Szép jövő előtt

– A verseny második fordulója már távol áll az alap tanórákon megszerzett ismeretektől. Ezekre külön készülni kell a fakultáción, elméleti és gyakorlati feladatokkal. Egy ilyen siker megalapozhatja a diák jövőjét. Csongor is motivált, tudja, érdemes a fizikával foglalkoznia. Szerencsére az iskolában meg tudjuk adni azt a pluszt, ami kell egy ilyen versenyhez. Nagy szükség van arra, hogy a diákok érdeklődjenek a fizika iránt, mert manapság nem választják sokan ezt a tantárgyat – fogalmazott a révais felkészítő tanár.