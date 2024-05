"A felújítások során arra törekszünk, hogy a már meglévő elemeket a fürdőzők használhassák. Jelenleg a strand nincs kész, hiszen további elképzeléseink vannak. A gyermek élménymedence mellett a termálvizes medence befedése, téliesítése is szerepel a tervek között, hiszen most csak szezonban használható. A még távolabbi tervek között egy apartmanházas, wellnessrészleggel ellátott szálláshely kialakítása is körvonalazódott. Ezeket nyilván lépésről lépésre tudja majd megvalósítani az önkormányzat. Amit most elkészítettünk, az az alap, amire a későbbiekben építkezni lehet. Bízom benne, hogy a strand egy közkedvelt hellyé válik nem csak a kapuváriak és környékbeliek számára, hanem a távolabbról érkezők is igénybe veszik a szolgáltatást és élénkíti Kapuvár turizmusát"-fogalmazott Hámori György. A polgármester hozzátette: a fürdő területén még folynak az utolsó simítások, szeretnének esztétikus környezetet kialakítani, a zöldterületeket kezelni és nem engednek a megszokott színvonalból. Az üzemeltetésről elmondta: a covidhelyzet után vette vissza saját kezelésébe a létesítményt az önkormányzat. Két évig a város tulajdonában lévő Kapukom kft. üzemeltette, majd megalakították erre a célra a Kapuvári Strandüzemeltető és Szolgáltató kft.-t. A nyitás időpontját is meghatározta Hámori György.

- Azt tartottuk, hogy az iskolai tanév befejezése határozza meg a nyitást. Ez most kitolódik, ezért a június 22-re tűztük ki a nyitás napját. Ám, ha előbb végzünk a munkákkal, akkor az időpontot is előbbre hozzuk. Erről mindenképpen tájékoztatjuk a helyieket időben-jegyezte meg.

A jegyárakat is ismertette, kiemelve, hogy megfizethető, versenyképes árakat számoltak ki. A felnőtt egész napos ár 2900 forint lesz, a helyiek azonban kapnak kedvezményt, ők 2100 forintér vehetnek jegyet. Nem kapuvári nyugdíjasok 2400 forintért léphetnek be, a kapuváriak 1600 forintért. Vidéki diákoknak 2200 forintba kerül a jegy, kapuváriaknak 1400 forint. 4 és 6 év közti gyerekek után, ha nem helybeliek, 1400 forintot kell fizetni, kapuváriak után 1000 forintot. Négy éves kor alattiak ingyen léphetnek be.