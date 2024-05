A Széchenyi István Egyetem Széll Kálmán Közgazdasági Adattudományi Szakkollégiuma olyan egyedülálló közösséget épít, amely kimagasló fejlődési lehetőséget biztosít a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára. Célja, hogy a jövőben több olyan szakember álljon rendelkezésre, aki e tudományterület széles eszköztárának birtokában magas szinten képes kutatásokat végezni, hozzájárulva az adatintenzív iparágak fejlődéséhez.

A szakkollégium három tagja, Vas Laura és Horváth Szabolcs jogász, illetve Kraus Bendegúz gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató a Modul Business Championship nemzetközi esettanulmányi verseny májusi döntőjében szerepelt, amit a Modul University és a Mathias Corvinus Collegium közösen rendezett a Bécsi Egyetemen.

„Az előválogatón számos csapat vett részt Magyarországról és a környékbeli országokból. Hatalmas teljesítmény, hogy újoncként sikerült bejutnunk a döntőbe és ott megmérettetni magunkat a már gyakorlott csapatokkal szemben. Hallgatóink rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, kapcsolatokat építettek, és máris tettre készen várják a következő versenyt, ahol újra megmérettethetik magukat” – fogalmazott dr. Buics László, a szakkollégium programigazgatója.

A szakkollégium idei Tudományos Diákköri Konferencián részt vett magyar és nemzetközi tagjai.

A szakkollégium hallgatói a Széchenyi-egyetem idei Tudományos és Diákköri Konferenciáján (TDK) is kitűnően szerepeltek, amelyen soraikból rekordszámú, 15 fiatal vett részt, akik közül hatan díjat is szereztek, begyűjtve újabb öt Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) jelölést is. Nem véletlen, hogy az egyetemi tehetségnapon dr. Buics László kapta a legeredményesebb témavezetőnek járó díjat.

„Az idén még három hazai szervezésű, nemzetközi konferencián képviseljük az egyetemet több publikációnkkal. Természetesen a következő TDK-ra és OTDK-ra is készülünk” – mondta el a programigazgató. Hozzátette, továbbra is várják az alap- és mesterszakos hallgatók jelentkezését bármelyik karról vagy szakról, akik szeretnének részt venni izgalmas kutatásokban, nemzetközi konferenciákon és esettanulmányi versenyeken. „Ezekre építve kiváló TDK-munkák, szakdolgozatok és publikációk születhetnek, elindítva a hallgatók tudományos és szakmai tevékenységét, amelyhez a Széll Kálmán Szakkollégium minden támogatást megad tagjainak” – húzta alá.