Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikumban, ahol többek között elkészült az aula, új tantermekkel bővült az intézmény és nyílászárók cseréjén is átesett az épület. Azonban most egy nagyobb beruházás valósult meg azzal, hogy az épület Halász utcai, illetve a Hegy utcai homlokzata teljes egészében megújult, amit az intézmény finanszírozott. A munkálatok során a falfelület és a párkányok teljes felújítását végezték el a szakembere, valamint visszakerült az épület homlokzatára az aktualizált iskolanév felirat is.

- A soproni önkormányzat az előző években jelentős forrásokat biztosított arra, hogy az oktatási intézményeink a bölcsődéktől, óvodáktól kezdve egészen a középiskolákig megújuljanak, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben folytassák a tanulmányaikat a soproni gyermekek. A törekvéseinkben kiváló partner a Soproni Szakképzési Centrum is, hiszen jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban egy 3,6 milliárd forintos állami támogatást nyertek el, amelynek köszönhetően a centrum valamennyi intézménye megújul, de új eszközökkel is bővül a program keretében. A mostani fejlesztés azonban saját forrásból valósult meg, több mint 21 millió forintból. A beruházás keretében a Handler-technikum homlokzata újult meg, ami hozzájárul a város és az utca képhez - osztotta meg gondolatait a beruházással kapcsolatban Farkas Ciprián polgármester.

- Úgy gondolom, hogy ez a nap egy ünnep, hiszen az iskolaépület egy jelentős megújuláson esett át a homlokzatfelújítással. Fontos, hogy a gyermekeink szép és modern környezetben tanuljanak, hiszen akkor a közérzetük is sokkal jobb - mondta el Veress Ágnes, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja. - A jövőben szeretnénk folytatni a Handler-technikum felújítását, ugyanis még egy épületrész hátra van. Azonban az egy nagyobb feladat lesz ugyanis, az az épületrész műemlék - részletezte a kancellár.