– Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült Győrújbarát iskolájának udvarán a rekortán sportpálya. Nehéz, de izgalmas időszakon vagyunk túl. Az egész munka többéves álom részeként az iskolavezetés ötletére kezdődött elődöm, Fónadné Szilbek Henrietta szervezésében, Rákász Gergely felajánlásából egy jótékonysági koncerttel, amit nagyon jól sikerült családi nap követett. Ez alapozta meg a további gyűjtést – mondta Takács Henrietta, a szülői munkaközösség elnöke. – Amikor felkértek a szülői munkaközösség elnöki feladataira, az álmokat szerettem volna mihamarabb tettekre váltani, hogy végre megújulhasson a sportpálya és az iskolaudvar. A település bográcsos banzáján főzőcsapatot alakítottunk, amelyhez tanárok, szülők is csatlakoztak. Rekordbevételre tudtunk szert tenni. Rákász Gergely tavaly ősszel ismét az iskoláért muzsikált. Ezt követően hosszú évek kihagyása után jótékonysági szülői bált rendeztünk, amelyre rengeteg tombolafelajánlás érkezett. A képviselői és civil szervezeti támogatás és egy helyi művész festményének árverésével közelebb kerültünk a célhoz. Helyi étteremmel egyeztetve pizzaakciót szerveztünk. Egyre több helyi vállalkozás állt mellénk. Többen utaltak célzottan az iskola alapítványának is, ezáltal ott is gyűlt a pénz. Decemberben az önkormányzat biztosított bennünket arról, hogy kipótolja nekünk a hiányzó összeget, így végleg biztos lett, hogy a tavaszi szünetben a többfunkciós rekortánpálya elkészülhet. Végül túlszárnyaltuk az eredeti elképzeléseket, mivel a közel 400 négyzetméteres sportpályán kívül a környezete is megújult. 500 négyzetméteren teret alakítottunk ki. Növényekből térelválasztót készítettünk. A pályaépítés munkáiból is kivették a szülők a részüket. Felkerültek a napvitorlák, megérkeztek az új padok és asztalok. Köszönet jár mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a megvalósításhoz. Most már csak használni és megbecsülni kell! – mondta Takács Henrietta.

Forrás: Szülői Munkaközösség

– Az összefogással mintegy 16,7 millió forint, valamint 2 millió forint értékű anyagtámogatás jött össze, de a szervezésből és a helyszíni munkákból is sokan kivették a részüket. A felújításhoz hiányzó további 15 millió forintot az önkormányzat fedezte. Én is csak megköszönni tudom a szülők munkáját, mert így a mintegy hatszáz gyerekünk sokkal jobb körülmények között sportolhat és töltheti az óraközi szüneteket – mondta Kóbor Attila polgármester, aki arról is beszélt, hogy nagyon nagy szükség lenne már az iskola bővítésére. – Felvettem már ez ügyben a kapcsolatot az országgyűlési képviselőnkkel, a főispánnal, de tárgyaltam a minisztériumokban is, hogy az iskolabővítést meg tudjuk oldani. Az iskola jelenleg 350 férőhelyes, miközben már a létszám csaknem a duplája.