- Az erdő kincs, vagyon és lehetőség - kezdte köszöntőjét a polgármester. - Sopron egy olyan szerencsés adottságú város, hogy a közigazgatási területének jelentős része parkerdő, ennél fogva számos feladatot is ad mindennek a fenntartása, gondozása és megőrzése. A Tanulmányi Erdőgazdaság munkájának köszönhetően azonban az elmúlt években számos vadászház, kilátó és sétaútvonal újult meg, de a gyerekek legnagyobb örömére átadhattuk a Boszorkánytanösvényt is. Múlt héten a felújított Gloriette kilátót ünnepeltük, most pedig átadhatjuk a soproniak egyik legkedveltebb találkozóhelyét, a Brennberg-völgyi autóspihenőt, ami igazán népszerű tavasztól őszig. Családok keresik fel, és töltik itt szabadidejüket erdei környezetben.

A bánfalvi ovisok azonnal felfedezték és birtokba is vették a megújult kirándulóhelyet Fotó: VH

A Tanulmányi Erdőgazdaságnak fontos küldetése túl az erdő és vadgazdálkodáson, hogy a parkerdőbe látogatóknak élhető és jól használható körülményeket biztosítson.

- Sopron és Brennbergbánya között az egyik leglátogatottabb helyszín az autóspihenő, és mivel valóban ennyire népszerű a kirándulók körében, eljött az ideje a felújításnak. Az esőbeálló teljes tetőzetét lecseréltük, de a burkolatokat, a padozatot, a tűzrakóhelyeket is megújítottuk. Olyan pontokat is beiktattunk, mint a kővel körülrakott parkolóhely, amelyre azért volt szükség, hogy megakadályozzuk az autók behajtását a zöld területre. Úgy újítottuk fel, hogy még inkább időt állóbb és komfortosabb legyen, és az ide látogatók még tovább használhassák” – tudtuk meg dr. Sándor Gyulától, a TAEG Zrt. vezérigazgatójától.

Az ünnepélyes átadót követően, egy kis beszélgetésre is jutott idő Fotó: VH

- A mai napon egy különleges meglepetéssel is készültünk, ugyanis szolgálatba állítottuk 33 férőhelyes Parkerdei omnibuszunkat. Most ugyan az autóspihenőhöz hozta a bánfalvi ovisokat, de a jövőben a Hotel Sziesztától közlekedik egészen az Erdő Házáig. Szeretnénk mindenkinek kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni a két helyszín közötti utazást, így a traktorral húzott Omnibuszt bárki igénybe veheti - tette hozzá a vezérigazgató.

További információt az Omnibusz menetrendjével kapcsoltban a TAEG Zrt. és az Erdő Háza közösségi oldalain találnak.