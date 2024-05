Fás szárú növények védelme a beruházások során címmel országos konferencia helyszíne volt Mosonmagyaróvár a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület szervezésében. A témában több szakember is előadást tartott.

A konferencia keretében Árvay István mosonmagyaróvári polgármester mutatta be a várost és fejlesztését

Fotó: Kerekes István

Konferencia városfejlesztési előadással

Elsőként Árvay István mosonmagyaróvári polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és egy kisfilm levetítését követően egy részletes prezentációt tartott az elmúlt időszak fejlesztéseiről.

– 2014 óta tudatosan városfejlesztésre tudtuk a helyi adókat fordítani – emelte ki a városvezető. Mint elmondta, a Virágos Magyarország Környezetszépítő versenyen évekig intenzíven vettek részt, és ezüstéremmel zártak az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén. A Virágzó Város szlogen után a Virágzó közösségek címmel erősítették a helyi közösségeket, és most a Mosonmagyaróvár megérint mottót használják.

Mosonmagyaróvár erősségei

A városvezető kitért a város erősségeire. A magyaróvári vár jelentős fejlesztésen megy át, és azon túl, hogy a Széchenyi Egyetem helyi karának otthont ad, közösségi és turisztikai szerepe is erősödik. A város életében a vizek is fontos szerepet kapnak: a Malom-ági Lajta már végig evezhető, a mosonmagyaróvári termálfürdő is komoly fejlesztéseken ment keresztül. A Lajta-parti város fogorvosi turizmusáról is híres, jelenleg 230 fogorvosi székkel. Ez a szálláshelyek és vendéglátóhelyek fejlesztését is magával vonta.

A konferencia szervezője a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület: az országból érkeztek szakemberek.

Fotó: Kerekes István

Zöldterületek, útfejlesztések

A közösségi terekre, zöldterületekre is kitért a polgármester. Ezek gondozásáért részben a Városüzemeltető és Fenntartó Kft., részben a Dzsungelország Kft. felel. Árvay István kiemelte: jelenleg az Itatónál a vízisporttelep beruházás zajlik. A belső zöldterületek, a Wittmann park és a Rudolf liget is sok feladatot adnak.

Az útfejlesztéseket is részletezte Árvay István: több mint hetven helyszínen volt teljes felületi felújítás, lámpás csomópontokat, körforgalmakat alakítottak ki, és a napokban adták át a tehermentesítő utat. Közben az épített környezet is megújult. Büszkén mutatta a Városkapu tér, a Múzeumkert átalakítását, a Part Rendezvényház megszépült udvarát. Az Akadémia téren lévő játszótér és szabadidőparkot tavaly adták át, ott egy kutyafuttatót terveznek. A faültetések kapcsán megjegyezte: nem a magasabb szám a fontos, hanem hogy az elültetett csemetéket gondozni is tudják. Tavaly egyébként 216 fát ültettek a városban. Az egységes fasorok városképi szempontból is fontosak.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi fejlesztéseket is bemutatta. Mint elmondta, folyamatosan szem előtt tartották az energiagazdálkodást. Saját napelemparkot hoztak létre önerőből, rekultiválták a lerakókat, a szennyvíztelep teljes rekonstrukción esett át. A geotermális erőmű pedig távhővel el tudja látni a szolgáltatást igénybe vevő 3400 lakást enyhébb téli napok esetén. A közintézményeket napelemekkel látták el, a teljes Városháza megújult, a paneleket szigetelték és támogatják a védett épületek megújulását is.