Győr-Moson-Sopron biztonságosabb, de a 14 év alattiak körében nő az elkövetők száma

Nemrég elkészült az ország legfrissebb bűnügyi térképe, amely szerint országosan 6 százalékkal több bűncselekményt követtek el tavaly, mint tavalyelőtt. Győr-Moson-Sopronban kedvezők a mutatók, 6 százalékkal estek vissza. A vármegyére vetítve a bűncselekmények száma 2022-ben összesen 7990 volt, míg 2023-ban 7528. A szakértők szerint többévnyi javuló tendencia után újra emelkedésnek indulhatnak a számok, gondoljunk csak az elmúlt néhány hétben és a minap történt tragédiákra: a bőnyi diákkéselésre és a kapuvári esetre. Az összesített adatokon túl megvizsgáltuk azt is, hogy a különböző bűncselekmény-típusok aránya miként változott 2022–2023 között. A testi sértést, a hivatalos személyek elleni erőszakokat, az ittas vezetést, a kábítószeres bűncselekményeket, a garázdaságot, illetve a lopást néztük meg tüzetesebben.

Kevesebb lopás és erőszak

Győr-Moson-Sopron javult a legtöbbet a testi sértéses eseteket nézve a többi vármegyéhez képest, 43 százalékos a javulás. Míg 2022-ben 331 esetet regisztráltak, addig tavaly ez a szám 188 volt. Nem csak egy év alatt zuhant nagyot az ilyen esetek száma, a 2013-as adatokat látva 65 százalékos a javulás.

Összességében országos léptékben 7 százalékkal csökkent a bódult vezetések aránya, a Kisalföldön pedig még többel, 11 százalékkal (2022-ben 712, 2023-ban 631). A lopásoknál már nem mondható el ugyanez, sőt, átlagosan 5 százalékos emelkedés volt megfigyelhető. Győr-Moson-Sopronban is ebből a bűncselekményből történt a legtöbb, mégis javulás figyelhető meg. A 2022-es évhez képest (2206) tavaly év végéig 1971 lopást követtek el a KSH adatai szerint. Ami még nagyobb pozitívum ezen a területen, hogy több mint a felére sikerült visszaszorítani a lopások számát a 10 évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Győr-Moson-Sopronban csökkent legnagyobb mértékben a testi sértések aránya. A többi vármegyéhez képest 43 százalékkal.

A kábítószeres esetek sok gondot okoznak, viszont ezt is sikerült jóval visszaszorítani a térségben az egy évvel korábbi adatokhoz képest (2022: 527, 2023: 389). Csökkenés figyelhető meg a garázdaságok tekintetében is, az elmúlt tizenöt évben nem volt ilyen alacsony (217), mint tavaly év végén.

A hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy elleni erőszak is kevesebb a Kisalföldön, 24 helyett 22 volt 2023-ban.

Látványos javulás a térségben

A statisztika az elkövetők életkorát illetően is árulkodó. Az országos átlag a bűnelkövetők tekintetében szintén jóval megemelkedett tavaly az azt megelőző évhez képest. Közel 10 ezerrel több személyt fogtak el, értek tetten. Ez a tendencia viszont ellentétes vármegyénkben, ugyanis itt ismét csökkenés volt megfigyelhető.

Két éve 6572, míg tavaly már csak 5810 elkövetőt regisztráltak. Ez a szám azért is kevesebb minden évben, mert vannak bűnismétlők és olyan esetek is, amelyeknél nem sikerült felkutatni a vétkeseket.

Több a fiatal törvényszegő

Megdöbbentő azonban, hogy Győr-Moson-Sopronban egyre több a fiatal bűnelkövető. A 14 év alatti gyermekkorúak száma egy év alatt tízzel nőtt (44-ről 54-re). Ők még nem büntethetők. A többi korosztályban csökkenés tapasztalható. A fiatalkorúak (14 és 17 év között) közül két éve 290 személy követett el bűncselekményt, míg tavaly ez a szám 282 volt. A fiatal felnőtteknél (18 és 24 év között) 1229-ről 973-ra esett vissza, ami a 10 évvel ezelőtti adatokkal egyezik meg. A felnőttnek számító 25 év felettieknél 5008 helyett tavaly már csak 4501 törvényszegőt fogtak el a Kisalföldön. Itt ugyan látványos a csökkenés, azonban tíz év alatt több mint ezerrel nőtt ez a szám.