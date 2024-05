Amint arról korábban „Egymilliárd forintból bővül a Piarista Gimnázium” címmel beszámoltunk, a levéltár kiköltözött, és megkezdődhetett a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium új szárnyának kialakítása. A CAN Architects Studio Kft. társalapítója, Cseh András egykori öregdiákként tervezte meg az új iskolaszárnyat. Egy korszerű pedagógiai intézményt álmodott meg, négy-négy tanteremmel a földszinten és az emeleten, kiszolgálóhelyekkel, ahol bontott órák megtartására is lehetőség nyílik kisebb tanulószobákkal, kihasználva a lépcső alatti teret, kisebb zugokat.

Nagy lehetőségeket rejt a tetőtér, ahol egy nagyobb közösségi teret tudnának kialakítani. A belső udvart is befedik – ott egy lépcsőzetes, átriumszerű "tanulási táj" kap helyet a pedagógiai innováció keretében, és ahol akár több osztálynak is tudnak előadást tartani. A korábbi terveket az egykori határőrlaktanya helyére ugyancsak a CAN Architects készítette. Cseh András korábban elmondta: egy többéves közös gondolkodás eredményét tükrözik a mostani elképzelések is.