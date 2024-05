A Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjáról, Kemény Ferencről elnevezett díjat 2012 óta adományozzák azoknak, akik kiemelkedően sokat tettek a magyar sport fejlesztéséért hazai és nemzetközi szinten. Idén az elismerést hárman – köztük dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke – vehették át a Magyar Sport Napján, a Puskás Arénában rendezett nemzetközi sportdiplomáciai konferencia keretében. A díjakat – más sporttal kapcsolatos elismerésekkel együtt – Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Schmidt Gábor helyettes államtitkár, valamint Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke adta át.

Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke (középen) a Magyar Sport Napján vehette át a Kemény Ferenc-díjat. (Fotó: dr. Schmidt Ádám Facebook)

A Széchenyi István Egyetem sport területére is kiterjedő nagyívű építkezésében meghatározó szerepet tölt be dr. Filep Bálint, aki az intézmény, valamint a térség fejlődését a 2000-es évektől hallgatói vezetőként, 2005-től rektori titkárként, 2014-től az egyetem kancellárjaként, 2020 óta pedig elnökeként segíti. Az egyetem a sport területén is jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg az elmúlt több mint két évtizedben. A győri campuson a Győr Városi Egyetemi Csarnok mellett megépült az Egyetemi Edzőcsarnok, valamint a kosárlabdapályát, műfüves labdarúgópályát, futópályát, strandröplabdapályákat és teqball asztalt magában foglaló Egyetemi Sportpark. A hallgatók a testnevelésórák teljesítéséhez ma már közel 20 sportág közül választhatnak. A fiatalok a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) 13 szakosztályában (cselgáncs, röplabda, kézilabda, e-sport, kosárlabda, szkander, asztalitenisz, tájfutás, triatlon, sakk, auto-motor sport) is kibontakoztathatják tehetségüket.

Az intézmény a szabadidős célú és közösségi jellegű sportoláson kívül az élsportolók támogatását is stratégiai céljaként határozta meg, ezért az elmúlt években kettős életpályamodell programot dolgozott ki, amely az élsporttal párhuzamos tanulás és diplomaszerzés lehetőségét kínálja a fiataloknak. Az egyetem emellett rendkívül szoros kapcsolatokat épített ki számos professzionális sportklubbal, amelyek támogatásában is részt vállal.

Kemény Ferenc – aki a magyar sport képviselőjeként alapító tagja volt az 1894-ben létrehozott Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak – tevékenysége nagymértékben elősegítette a hazai és a nemzetközi sportélet fejlesztését, s a róla elnevezett kitüntetés az e területekhez kapcsolódó oktatás, tudományos munka, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtéséhez való hozzájárulás megbecsüléséről szól. A díjat ugyan én vehettem át, de egész közösségünk érdeme: intézményünk korábbi, a sportot kiemelten támogató vezetőinek – Várnagy Andrásnak, Kuti Józsefnek, Szekeres Tamásnak – a tevékenységét is elismeri, amit részben én is segíthettem, és a vezetőtársakkal, a kollégákkal és Gyömörei Tamás sportvezetőnkkel közösen folytathattam tovább. Célunk, Iuvenalis római költőt idézve, hogy ép testben ép lélek legyen!

– fogalmazott dr. Filep Bálint.