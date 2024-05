A társaság működéséről, aktuális helyzetéről, munkaerő viszonyairól tartottak sajtótájékoztatót az Intretech Hungary kft. kapuvári gyárában. Bolega Erika, a kft. humánerőforrás vezetője elöljáróban elmondta: a tájékoztató apropóját az adta, hogy az önkormányzati választás kampányában több kapuvári jelölt is a cég nevét használja fel céljaik eléréséhez, az idegengyűlölet, a rasszizmus érzését felkorbácsolva a helyiekben.

Bolega Erika, az Intretech Hungary Kft. HR-vezetője tájékoztatott a gyár aktuális helyzetéről. Fotó: Cs. K. A.

- Megszólították cégünket és úgy éreztük, válaszolnunk kell - fogalmazott Bolega Erika. - Szeretnénk kijelenteni, az Intretech Kft. elutasítja, hogy helyi politikai célokra használják fel, hogy valótlanságokat állítsanak rólunk és hogy dolgozóink nemzetiségét, hovatartozását használják fel a rasszizmus és az idegengyűlölet érzését felkorbácsolva.

Folyamatosan fejlődik az Intretech Hungary Kft.

A szakember ismertette: a cég 2017-ben érkezett Magyarországra, száz százalékban kínai tulajdonban van, 2019-ben kezdték meg működésüket Kapuváron. Az első üzemegység 7500 négyzetméteres, ahol a vállalkozás alaptevékenysége, ipari gyártás, elektronikai termékek összeszerelése kapott helyet. Az Intretech folyamatosan fejlődik, 2023. nyarára elkészült a második gyártóegység. Ez már 22 ezer négyzetméteres, az új épületnek része egy raktárbázis, ahol már logisztikai tevékenységet is végeznek ügyfeleik számára. Kialakítottak egy lemezmegmunkáló és egy műanyagfröccsöntő egységet is. Bolega Erika kifejtette: a fejlesztésekkel együtt emelkedett a munkavállalói létszám is, a kft. magyar, kínai és mongol állampolgárokat foglalkoztat.

- A munkavállalóink jelentős része kapuvári, vagy környékbeli. Mérnökök, beszerzők, logisztikusok, könyvelők, targoncavezetők, gépbeállítók, technikusok. Kínai kollégáink is vannak, ők az úgynevezett támogató csapat tagjai. Az anyacégünktől érkeznek hozzánk, a magyar törvények által megengedett határidőig, két évig tartózkodnak itt. Magasan képzett szakemberek, feladatuk az új technológiák bevezetése és a tudást átadják a magyar kollégáknak. Miután a feladataikat elvégezték, visszatérnek Kínába, a családjaikhoz. Operátor munkatársaink egy része Mongóliából érkezett, ugyancsak a hatályos idegenrendészeti törvények betartásával foglalkoztatjuk őket. Határozott ideig, két évig, ahogy a törvények lehetővé teszik. Köztük is vannak magasan képzett szakemberek, diplomások, akik azért jöttek Magyarországra, mert hazájukban nincs munkalehetőség. Például házaspárok is dolgoznak nálunk, akik kicsi gyerekeiket hagyták otthon, a nagyszülőknél, hogy az itt megkeresett pénzzel megalapozhassák otthoni, közös életüket-vázolta a hr-vezető.

Bolega Erika kiemelte: külföldi munkatársaik nem veszik el a lehetőséget a magyarok elől. Minden egyes munkahelyet ugyanis először helyben hirdetnek meg. A többszöri sikertelen próbálkozás után már regionális és országos sajtóban keresik a munkatársakat, majd, ha ezek is eredménytelenek, akkor veszik fel a külföldi munkavállalókat. Valamennyi alkalmazottjuk számára kulturált, tiszta, klimatizált munkakörülményeket biztosítanak. A juttatásokról konkrét számok nélkül elárulta, hogy cégüknél az alapbéren felül havi és féléves bónuszokat is biztosítanak és cafeteria keret is jár.

A szakember az Intretech társadalmi szerepvállalásáról is beszélt.

- 2019 óta igyekeztünk több módon is jelen lenni és megmutatkozni a városban és részese lenni a közéletnek. Az elmúlt két évben kétszer is volt nagyobb jelentőségű futóverseny, melyen kollégáink is megjelentek, versenyzőként és támogatóként is. Cégünk adományozóként is jelen van, de él nálunk az elv, hogy ha adunk, azt tegyük a háttérben, szerényen és visszafogottan. Ezért nem volt híre és nem is kell, hogy híre legyen, hogy az elmúlt években számos megkeresést kaptunk oktatási intézményektől, szociális intézményektől és civil szervezetektől. A kéréseket nem hagytuk válasz nélkül, rendszeresen adományoztunk a helyi közösségeknek. Ezt a továbbiakban is fenntartjuk - hangsúlyozta Bolega Erika. Azt is elmondta, hogy szeretnék a vállalatot jobban megismertetni a helyiekkel. Éppen ezért "kaput nyitnak" és nyílt napokat tartanak majd a gyárban, melyeken bemutatják a céget. Ezekre a választási kampány lezárultával kerülhet majd sor.

- Az elmúlt héten hazánkba látogatott Hszi Csin-ping, Kína elnöke. Az ő sajtótájékoztatóján hangzott el, hogy "a magyar nép szorgalmas, elmés, nyitott és elfogadó". Őszintén bízunk benne, hogy ez a gondolat érvényes Kapuvárra és a közösségére is és úgy, ahogy az elmúlt négy és fél évben sikerült, tudunk majd békésen , rendezetten együtt dolgozni a következő időszakban is. A kampány alatt is és annak lezárultával is-zárta a tájékoztatót Bolega Erika.

