Az egész napos honvéd majálison többek között íjász bemutatóval, lövészettel, huszár felvonulással és akadályversenyekkel is várták az érdeklődőket. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester is részt vett, aki köszöntő beszédében hangsúlyozta, a Bánfalváért Baráti Kör által szervezett családi napon az egyesület jubileumát ünnepeljük, de remek alkalom arra is, hogy a magyar honvédség szerepéről és helyzetéről beszéljünk.

Az elmúlt ezer évben mindig helyén volt a magyar katonák teljesítménye és bátorsága. Azonban a mai napon a békéről kell beszélnünk, amelyre vigyázni kell

- hangsúlyozta a polgármester.