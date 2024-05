Kivétel ez alól az augusztus 26-ától 30-áig terjedő időszak, amikor a teljes vonalon, Győr és Veszprém között kell buszokkal utazni.

A buszok menetrendje a vonatokétól néhány perccel eltér, de az alapmenetrend szerinti csatlakozások Veszprémben megoldottak a Bakony, illetve Göcsej intercitykhez.

A pótlóbuszok Veszprémben és Zircen a vasútállomáson, Eplényben az Újtelep nevű Volánbusz megállóhelyen állnak meg. Aaz autóbuszokon a kerékpárszállítás nem lehetséges. A MÁV-Start a pótlóbuszok férőhelykapacitását az utazási igényekhez igazította, figyelembe véve a várható turisztikai forgalmat is. A kirándulóknak a Bakony24 napijegyet ajánlják, amellyel Győr felől javasolják a megközelítést. A pályafelújítás során kicserélik a Gyökeres-árok és a Répás-árok felett átívelő, egyenként 21 méter támaszközű, 128 éves, felsőpályás, rácsos tartós acélszerkezetű völgyhidat.

A hidak 85 éve nagyobb, illetve 2 éve kisebb felújításon estek át, azonban cseréjük mára már halaszthatatlanná vált, közölte a MÁV Az új hidak az örökségvédelmi szempontok figyelembevételével készülnek, a régi hidakkal pontosan megegyezők lesznek. A hídcserék mellett megújulnak a hídfők, illetve közel 300 méteren a pályát is teljesen felújítják, a talpfák egy részét betonaljra cserélik, majd 2,5 kilométeren vágányszabályozást is végeznek. A munkálatok eredményeként javulhat a megbízhatóság, pontosabbak lehetnek a vonatok, ugyanis várhatóan 400 méteren szűnik majd meg az eddigi sebességkorlátozás. A vágányzár alatt gyérítik a növényzetet, kivágják a vasúti közlekedésre veszélyes fákat is, illetve több átjáró karbantartását, felújítását is elvégzik.

