Május utolsó vasárnapján a gyermekmegáldás szertartását végezték el Csornán, a premontrei templomnál.

Bertalan atya a megáldott almával.

"Több mint 250 éve tapasztalja meg mindennapjaiban a rábaközi nép, hogy különös pártfogását élvezi Boldogasszonyunknak. Ezért minden évben egy kiemelt alkalommal, május utolsó vasárnapján hálát adunk Égi Édesanyánknak a templomunkban található Rábaközi Szerecsen Mária kegyképénél, hogy az elmúlt évben is oltalmazott és védett bennünket. Ezeknek a búcsúi ünnepeknek szép alkalma a délutáni gyermekmegáldási szertartás, amelyen már több száz év óta a rábaköziek Mária kegyképe elé járulnak családjaikkal és gyermekeikkel együtt, hogy kérjék számukra Mária oltalmát és áldását. Az idei évben is sok család érkezett kegyképünk elé, áldást kérve a gyermekekre és családjaikra. A délutáni szertartásban Bertalan atya a premontrei szent, Szent Hermann-József példáját állította a jelenlévők elé, aki különösen is szerette a Szűzanyát, és gyerekkorában legendája szerint egy almával ajándékozta meg őt, amit Mária el is fogadott tőle. Vasárnap, erre az eseményre is emlékezve a kegyoltárnál megáldott alma formájában vihették magukkal a családok Isten áldását, mintegy ajándékot kapva Mária oltárától, hiszen -ahogy az egyik jelenlévő kisgyerek is megfogalmazta- azt ajándékozzuk meg, akit nagyon szeretünk, Mária pedig nagyon szeret bennünket. A szertartáson közreműködött II. Rákóczi Ferenc Katolikus Óvoda nevelőtestülete, akik Magyar Zoltánné kántorunk segítségével, óvódás énekek vezetésével hangolták a kicsinyeket Rábaközi Boldogasszonyunk szeretetére"-számolt be a premontrei rend az apátság hivatalos közösségi oldalán.