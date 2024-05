1974. május 14. - Iránymutatás a KISZ-munkához

Fiataljaink legyenek tettrekészek

Tegnap a KISZ Győr-Sopron megyei bizottsága kibővített ülésen tárgyalta a KISZ KB áprilisi határozatát és az abban szereplő feladatokat. — Ha ifjúsági szövetségünk tevékenységét fokozni kívánjuk — mondotta bevezetőjében Szakács Ferenc, a KISZ megyei bizottságának első titkára —, akkor fontos, hogy alapvető teendőinket helyesen, egységesen elemezzük. Ennek elősegítésére mai ülésünkre meghívtuk a párt-, állami- és társadalmi szervezetek képviselőit is. A különféle szervezetek támogatására ifjúsági szövetségünknek a jövőben is szüksége lesz. Az eddiginél eredményesebben együttműködni csak egymás munkájának kiterjedtebb, mélyebb megismerésével lehet. A KISZ KB áprilisi ülésén megvitatta az intéző bizottságnak a KISZ néhány időszerű feladatáról szóló előterjesztését. A KISZ VIII. kongresszusa óta a határozatok végrehajtása kedvező társadalmi környezetben, jól halad. Mindezek ellenére szükség volt az eltelt időszak munkájának elemzésére, összegezésére és a leglényegesebb teendők meghatározására. Melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyek megvalósításán a közeli jövőben munkálkodni kell? Nagyon fontos a KISZ eszmei, politikai hatásának, a tagok erkölcsi, politikai, világnézeti elkötelezettségének és kiállásának fokozása, az alapszervezetek tettrekészségének és fegyelmének növelése.

A továbbiakban is törekedni kell a marxista-leninista propaganda és a vezetőképzés tervszerű, összehangolt fejlesztésére. A fiatalok lakóterületi foglalkoztatását, szabad idejük célszerű és hasznos eltöltését az illetékes szervekkel összehangoltan kell megteremteni. Az országos és területi rendezvények, valamint az irányítás szervezésénél az életkoroknak és a rétegeknek megfelelő arányokra az eddiginél jobban ügyelni kell. A KISZ-nek tevékeny kezdeményező részvételt kell vállalnia a tömeges sport és testedzés feltételeinek és szervezeteinek létrehozásában. A határozat tartalmazza azokat a feladatokat is, amelyeket az igények szerint már meg kellene valósítani, ám erre különféle okok miatt még nem vállalkozhatunk. A legfontosabb az első két célkitűzés véghezvitele.

Külső körülmények

— Társadalmi környezetünk segíti törekvéseink megvalósítását — mondotta Szakács Ferenc. — A párt szervei és szervezetei egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ifjú nemzedékre és az ifjúsági szövetségre. A megvalósuló ifjúsági törvény mindenütt egyre kedvezőbb feltételeket teremt a fiatalság összehangolt szocialista neveléséhez, az élet- és munkakörülmények javításához. Az eredmények mellett azonban hiányosságok is tapasztalhatók, így például sok helyütt azt gondolják, elég a feltételeket biztosítani, és a politika közvetítése már kizárólag csak a KISZ-re tartozik. A különféle szervek és intézmények nevelő hatása és együttműködése nem mindig kellőképpen összehangolt. A lehetőségeknél lassabban, és azokat korántsem teljesen kihasználva oldódnak meg a fiatalok pályaválasztási, érvényesülési és szociális gondjai. A hiányosságok megszüntetése, csökkentése további erőfeszítéseket kíván a párt-, az állami és a társadalmi szervektől, különösen pedig ifjúsági szövetségünktől.

Mennyit fejlődött a KISZ-munka?

— Ifjúsági szövetségünk megfelelt a várakozásnak és teljesíti a VIII. kongresszus határozatait. Szép sikerrel vesszük ki részünket a párt politikájának megvalósításából is. Javult az alapszervezetek és az egyes KISZ-tagok tevékenysége. Megnövekedett szerepünk a kádermunkában és a KISZ-tagok párttaggá nevelésében. Ifjúsági szervezetünk egyre jobban él a fiatalok képviseletének lehetőségeivel. Eredményesen segítettük a gazdasági építő munkát, a szocialista munkaversenyek sikerét. Jelentős eredmény, hogy néhány helyen életformává vált a mozgalmi élet, ez főképp azoknál a szervezeteknél tapasztalható, amelyek az utóbbi esztendőkben KISZ-kitüntetést kaptak munkájukért.

— Melyek az ifjúsági szövetség legfontosabb hiányosságai? Nem erősödtek kellőképpen a kommunista vonások, a KISZ politikai jellege. Nem növekedett a dolgozó KISZ-tagok aránya. Az iskolákban a tagok száma továbbra sem tükrözi a tényleges tettrekészséget Ifjúsági szervezetünk munkamódszerei és munkastílusa nem fejlődött a követelményeknek megfelelően. Tapasztalható esetenként az is, hogy a KISZ-vezetők és a tagok „nem egy nyelven” beszélnek, szinte más világban élnek. Mindezek a nehézségek, hiányosságok nem érintik ugyan jelentősen sikereinket, de megszüntetésükért munkálkodnunk kell.

Hogyan tovább ?

— A Központi Bizottság világosan megfogalmazta, hogy szocialista társadalmunkban milyennek kell lenni az ifjúsági szövetségnek. A cél az, hogy a KISZ hatékonyan szolgálja a párt eszméjét és politikáját. Ezt csak úgy lehet elérni, ha minden KISZ- tag a legjobb tudása szerint végzi munkáját, tanulását és a haza védelmét. Ismeri a párt eszméit és politikáját, és ezekért mindenkor kiáll, részt vesz megvalósításukban.

Mindezek erősítik kommunista és politikai jellegének kialakulását is. Szükséges, hogy fiataljaink legyenek tettre készek a közélet minden területén, ne tűrjék a közömbösséget. Szabad idejüket pihenésre, művelődésre és testedzésre fordítsák. A KISZ-bizottság első titkára ezután beszélt a szervezeti intézkedésekről is, amelyek részletes ismertetésére a Kisalföldi ifjúság oldalon visszatérünk. Szakács Ferenc alapos elemző ismertetője után Horváth János, a megyei pártbizottság osztályvezetője kért szót. — Nem akarjuk örökösen azt ismételgetni, hogy fontosnak tartjuk a fiatalokért végzett munkát — mondotta —, hiszen ezt tetteink, intézkedéseink mindennél jobban igazolják. A jövő feladata a még igényesebb, jobb KISZ- munka, amelynek segítésére az ismertetett határozat is megszületett. A megyei pártbizottság tavaly részletesen megtárgyalta a megye ifjúságpolitikai helyzetét, akkori észrevételeinek többségét mostani központi állásfoglalások is igazolják. Nem szabad és nem is feledkezünk el arról, hogy az ifjúság munkájának segítését párthatározat szorgalmazza, amelynek végrehajtása minden pártszervezetnek és párttagnak alapvető feladata. Nem lehet azonban KISZ-munkáról beszélni ott, ahol nem megfelelő az ifjúsági vezetők felkészültsége, ahol nincsenek rendszeresen taggyűlések, ahol csak időszakos fellendülések jelzik a KISZ tevékenységét. — A párt támogatja tíz újabb KISZ KB határozat, végrehajtását — mondotta befejezésül Horváth János.

30 éve 1994. május 14. - Idén először ÉKP-s fesztivál

„Képes vagyok rá”

A mosonmagyaróvári Haller János Általános Iskola és Speciális Szakiskola vállalta - az idén először - az értékközvetítő és képességfejlesztő program - ÉKP - alapján működő dunántúli iskolák tavaszi fesztiváljának megszervezését, mely rendezvény fővédnöke Göncz Árpádné. A program holnap délelőtt fél 11-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Haller-iskola Mosonvár utcai épületében. Ezt a rendező és a vendégiskolák - 20 dunántúli iskolát várnak - tanulóinak munkáit bemutató „Ezer kis mestermű" című kiállítás átadása követi 11 óra 15 perckor. A délelőtti események a 11 óra 30 perckor kezdődő UMIPE-kupa - Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesület - labdarúgó-mérkőzésekkel zárulnak. 13-15 óráig a Magyar utcán és a Szent László téren köztéri játékok következnek: modern tánc, néptánc, színdarabok, népi és bábjátékok, furulyaszóló, sakkszimultán és portrérajz. 16-19 óráig a Városi Művelődési Központban gálaműsort láthatnak a érdeklődők .Álmok és hullámok” címmel az intézmények legjobb produkcióiból. A rendezvény 19 órától a kísérők számaira szervezett fogadással zárul. (Rossz idő esetén a köztéri programokat az egyetemen és a gimnáziumban bonyolítják le.)

20 éve-2004. május 14.

Leszakadt a palló a diákok alatt

Hét enesei diák és tanárnőjük sérült meg tegnap délelőtt, amikor a nagyvázsonyi várban leszakadt alattuk a pallófolyosó. A rendőrség nyomozást rendelt el, de a műemlék fenntartója a Kisalföldnek elismerte felelősségét.

Az enesei iskola dolgozóit és a helybeli szülőket, diákokat egyaránt megrendítette az az eset, amely az alsó tagozatosok kirándulásán történt tegnap délelőtt Nagyvázsonyban. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Tóth Zoltán rekonstruálta a balesetet a Kisalföldnek. Elmondta, hogy a Kinizsi-vár déli oldalának belső védőbástyájára húsz kisdiák indult két tanár kíséretében, hogy a kilátásban gyönyörködjenek. A bástya belső oldalán pallófolyosó fut végig. Amikor a tanulók felmentek - a vizsgálat elsődleges megállapítása szerint -, a teher alatt eltörött a pallót tartó korhadt gerenda. A körfolyosó több helyen beszakadt, a gyerekekés tanáruk lezuhant, illetve lecsúszott a 2,6 méter mélységbe. A balesetben hét kisdiák könnyebben megsérült, míg tanárnőjük súlyos fejsérülést szenvedett. A mentők ellátták, majd további vizsgálatra a veszprémi kórház baleseti ambulanciájára szállították őket. A sajtóreferens elmondta, hogy a baleset körülményeit a Veszprémi Rendőrkapitányság szakértő bevonásával vizsgálja, foglalkozás közben elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűncselekményének gyanúja miatt. Tisztázni kell azt is, milyen műszaki előírások vonatkoznak a műemlék hasznosítójára, milyen statikai előírásokat kellett volna betartani.

Nagyvázsonyban történt baleset az enesei diákokkal.

A rendőrség ez alapján dönti el, milyen irányban folytatja a vizsgálatot a Kinizsi-várat működtető gazdasági társaság ellen, esetleg bűncselekmény hiányában megszünteti a vizsgálatot. A szülők és az iskola dolgozói még órákkal azután sem tudtak megnyugodni, hogy kiderült, tragédia szerencsére nem történt. Az Enesei Általános Iskola igazgatója, Ferenczi Imréné elmondta a Kisalföldnek, hogy a teljes alsó tagozat, nyolcvan gyermek és tanáraik indultak el két busszal az osztálykirándulásra. A baleset híre megdöbbentette őket, s a kapcsolatot folyamatosan tartották a kísérő nevelőkkel. A szülők többsége nem kívánt nyilatkozni lapunknak. Az egyik névtelenséget kérő édesapa szerint „Isten ezerszeresen velük volt”. Úgy vélte, sokkal nagyobb baj is történhetett volna, s nemcsak az eséstől, hanem azoktól a nagy szegektől is, amelyek a bástyából kiálltak. Fontosnak tartotta megköszönni a tanári karnak és az igazgatónőnek azt a megnyugtatást, amit kaptak. A szülő felháborítónak tartja, hogy ilyen előfordulhat egy kirándulócsoportok, így gyerekek által is sűrűn látogatott idegenforgalmi nevezetességben. A nagyvázsonyi várat fenntartó gazdasági társaság vezetője, Pap Imre a Kisalföldön keresztül sajnálatát fejezte ki a baleset kapcsán, majd meghívta az egész enesei iskolát egy lovagi tornára, amelyet szintén ők szerveznek Sümegen. „Semmilyen balesetveszély nem fenyegetheti itt a gyerekeket, azt reméljük, az élményt, amelyet a sajnálatos eset elvett tőlük, talán pótolni tudjuk.”

Aggódó szülők várták haza a gyerekeket.

Az igazgató tisztában van azzal, hogy a felelősség a kft.-jét és természetesen őt terheli. Azt mondta, olyan helyen történt a baleset, amelyről eddig nem tudták, hogy veszéllyel fenyeget. „A tavaszi bejáráson az említett helyet is megvizsgáltuk , mi, nagyobb testű férfiak ráálltunk a deszkákra és ugráltunk rajtuk, de míg a falrepedést vagy -bedőlést láttuk, az alulról elkorhadt gerendát már nem. A romvár állagának megőrzésére folyamatosan áldozunk, ha nem ezt tennénk, tönkremenne a rom. Tavaly a fal omlott be, ötvenmillió forintba került volna a teljes felújítása, de csak ötmillió forintot nyertünk a rekonstrukcióra. Abból építettük újra. Sokan - évente harmincötezren - látogatják a várat, a balesetveszélyes helyekre különösen figyelünk, mégis bekövetkezett a baj” - ismerte el Pap Imre. A baleset helyszínéről egyébként annyit kell tudni, az egy hat négyzetméteres körbástya, amelyet azért fedtek be gerendákkal, hogy arra ráállva látható legyen a várárok is. A gerendát, amelyek a pallót tartották, három-négyévesek. A nagyvázsonyi vár az eset ellenére látogatható, csak azt a hat négyzetméteres helyet zárták körbe, ahol az enesei diákok és tanítójuk balesetet szenvedett.