10 év - Önfenntartó gazdaságot akarnak

NAGY SIKER - SOKAN KERESIK TERMÉKEIKET, SZENTMIHÁLY ÍZEIT, A TÉSZTÁT, SAVANYÚSÁGOT ÉS A ZÖLDSÉGEKET IS

Kertészet, tyúkfarm, tésztagyár, savanyítóüzem működik Rábaszentmihályon, önkormányzati tulajdonban. A Start-közmunkaprogramon keresztül fejlődik a gazdaság.

Kisalföld archívum

Példaértékű és talán országosan is egyedülálló az, amit a rábaszentmihályiak a Start-közmunkaprogramon keresztül felépítettek. Az önkormányzati gazdaságot már nem lehet csak kertészetnek nevezni, hiszen több lábon állnak. Van tyúkfarmjuk, tésztagyáruk és rövidesen elkészül savanyítóüzemük is. A község polgármestere szerint nincs messze az az idő, amikor teljesen önállóan, önfenntartóan, állami segítség nélkül is működtetni tudják.

Rábaszentmihályon jelenleg öt fóliasátorban termelik a zöldségféléket, az egyik fűthető és mindegyikben kiépítették a csepegtetős öntözőrendszert. Kutakat fúrtak, a vizet egy medencébe gyűjtik, így meleg vízzel öntözik növényeiket. A szabadtéri termesztéssel együtt hat hektáron dolgoznak. Jelenleg tizenhárom foglalkoztatottja van a gazdaságnak, de szezonban a létszám eléri majd a huszonhármat is. Tésztaüzemük elkészült, építettek üvegházat és augusztusban savanyítójukban is megkezdik a termelést. Portékájukat Szentmihály ízes szlogennel viszik a piacra.

Keresik a falu áruját. Ahogy Horváth Gáborpolgármester megjegyezte: tésztából például nem tudnak elegendőt előállítani. Igyekeznek tehát folyamatosan fejleszteni, hamarosan például a tyúkállományt szeretnék megháromszorozni, így ezer fölötti lesz a létszám.

- Amikor elindult a Start-közmunkaprogram, még nem gondoltuk, hogy három év alatt ilyen szintre jutunk el - fogalmazott Horváth Gábor. - Természetesen még szükségünk van a mankóra, azaz az állami segítségre, támogatásra. A végső cél azonban az, hogy egy önálló kis gazdaságot alakítsunk ki, ahol a dolgozók állandó munkát és rendes fizetést kapnak. Nem állunk már messze ettől. Nagy sok múlik azon, hogy a 2014-2020 közti időszakban milyen fejlesztési forrásokat tudunk majd felhasználni.

A létszám 23 fő is lehet majd a szezonban, jelenleg tizenhárman dolgoznak a gazdaságban.

Szentmihály ízeire tehát nagy a kereslet. Boltokba, vendéglőkbe szállítanak és sokat eladnak piacon is. Arra törekednek, hogy minél egészségesebb termékeket állítsanak elő, ezért a kézi munkát részesítik előnyben. Nem használnak például gyomirtókat, csak kapát.A továbbiakban azt a formát kell majd megtalálnunk, amiben a leghatékonyabb lehet a működésünk. Ehhez azonban kormányzati szándék is kell. Abban például, hogy portékánkat úgy értékesíthessük, mint a kistermelők vagy az őstermelők. Jelenleg ugyanis mint önkormányzat, áfakötelesek vagyunk. Még így is azonban versenyképesek az áraink a multikkal szemben. Ráadásul nálunk semmi sem műanyag, minden természetes. Úgy, ahogy nagyszüleink idejében - tette hozzá Horváth Gábor.