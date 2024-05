10 éve - Beépül tizenkétmilliárd

AZ ARÉNA, AZ USZODA TETŐSZERKEZETE KÉSZ, A MÉLYGARÁZS IS JÓL HALAD

Aki egy év múlva messze földről tér vissza Győrbe, sok mindenre nem fog ráismerni. A folyamatban lévő nagyberuházások látványosabb szakaszba értek. Az aréna, az uszoda tetőszerkezete kész, a mélygarázs is jól halad. A 4,9 milliárdos arénaberuházásnak a május mérföldkő volt. A 2017-es EYOF tette lehetővé a 3,2 milliárdos uszodaberuházást. Itt is állnak már az acél fő-tartók és körülbelül egy hónap múlva kerülhet sor a tetőburkolásra. A Dunakapu téren nyáron számíthatunk ugrásszerű változásra a 3,8 milliárd forintos fejlesztés keretében.

A 4,9 milliárdos arénaberuházásnak a május mérföldkő volt, aki látta mondjuk tavasz közepén, nézze meg most is az 1-es útról. A multifunkcionális csarnok tetőszerkezete fent van, s júniusban jön a héjalás - azaz a szerkezetet le is fedik.

Fűke Péter településfejlesztési vezető helyzetképet adott nekünk folyamatban lévő beruházásokról, mint elmondta, az arénánál a tetővel együtt jöhetnek a benti szakipari munkák, s kezdődik a mostani Magvassy-sportcsarnok felújítása.

Mint arról már beszámoltunk, a két épületet egybenyitják, s épül egy külön blokk is, irodákkal, öltözőkkel. A munka jól halad, november végére elkészül az ifjúsági olimpiai fesztiválhoz kötődő sportcentrum.

Szintén a 2017-es EYOF tette lehetővé a 3,2 milliárdos uszodaberuházást. Itt is állnak már az acél főtartók és körülbelül egy hónap múlva kerülhet sor a tetőburkolásra. Közben a medencetest alatti szakmunkák is megkezdődnek a szigeti Dózsa-sporttelep melletti uszodánál. Fűke Péter elmondta: várhatóan a nyár végére lesz kész az épület, ezt a bizonytalan idejű használatbavételi eljárás követi, a terv azonban az, hogy ősszel a lakosságé legyen a háromszintes komplexum.

A Dunakapu téren is nyáron számíthatunk ugrásszerű változásra a 3,8 milliárd forintos fejlesztés keretében. A mélygarázst záró födém a napokban kiépül, s jöhet a közműkiváltás, a burkolás, először a tér nyagati, majd keleti felén. Jó hír, hogy a nyár folyamán így a nagy átmérőjű, ideiglenes közművek is felkerülnek a folyóparti „közszemléről” a garázs födémjére, s ősszel leburkolják a most felvonulási útként feltárt Móricz Zsigmond rakpartot is.

Az új arénában 5500 néző láthatja a sporteseményeket, koncerteket, egyéb rendezvényeket.

A felújítás közben a Dunakapu és a Széchenyi tér közti kis utcák kivitelezése is megkezdődik, a munkaterületeket már átadták. Előbb az Apáca utca belvárosi oldala következik, majd a Dunakapu tér felőli rész. S ha már a belvárosnál tartunk, a „lüktetés” - hogy kölcsönvegyük a projekt elnevezését - a Dr. Kovács Pál utca után a Király utcán haladt felfelé, most a Kis Baross útnál tart.